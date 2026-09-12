Роко Бароко отново изкуши БГ дами
Последният жив класик радва почитателки у нас с аксесоари от веган кожи с кокосови платна
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Последният жив класик радва почитателки у нас с аксесоари от веган кожи с кокосови платна
Служителите на реда бяха специални гости в Арт клуб „Дипломат“
История за страст, загуби и „проклятието на бялото злато“, започнала от две статуетки в Гърция
Колекцията „Истанбул – София“ се срещна с публиката в София като манифест на неподвластна на времето елегантност
Два световни испански гранда представиха уникални колекции на специално събитие
Международният куратор Стефан Стоянов представи български и световни автори
Това е цветът на вечната свежест, казва известната дизайнерка
Божков пък твърди, че колекцията му с антики е иззета и държана вече пет години от прокуратурата незаконно
Топ дизайнерката остава номер едно със супер колекцията си пролет-лято 2025
Васил Терзиев сподели възторга от колекцията на международния куратор Стефан Стоянов
40 от 400-те артефакти на предстоящия търг са свързани с историята на България
Priceless Sofia е колаборация на #soSofia и Mastercard
Майка ми всеки ден си взимаше кафе и ми носеше захарчета. Така започнах да ги събирам, разказа жената
Моделите излязоха от неокласически замък в Булонския
Творецът притежава дори платно на Рембранд
Организатори на събитието са Посолството на Италия в София
В търга са включени и оригиналната програма и квитанция за билет
Колекцията е наистина богата
Дуетът Dsquared2: България е страхотна страна!
Най-емблематичната творба е картината "Заливът на Сент-Адрес" на френския художник Раул Дюфи