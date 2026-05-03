Роко Бароко отново изкуши БГ дами

Бизнес дами от различни жанрове се обединиха в страстта си към модата на Роко Бароко – последният световен дизайнер от генерацията на класиците, който от десетилетия насам изкушава с изключителна елегантност на творенията си.

Ценителки на оригиналната мода, създадена от маестрото - Нели Паева, Мария Амзина, Виктория Жекова, Йордана Димитрова, Лора Александрова, Анелия Петкова, Мария Георгиева /от ляво на дясно/

Сега легендарният маестро, наскоро гостувал в София по покана Анелия Петкова, е създал ексклузивна колекция от чанти и аксесоари, които бяха представени на стилно парти в „Брайдъл фешън“. Моделите още веднъж разкриват таланта на Роко Бароко да поставя удивителната на облеклата „pret a porter“ и „haute couture“, които разработва вече половин век.

Стайлингът на бизнес дамите Анелия Петкова, Марина Вълканова и Мая Цакова е издържан в правилата на вечната елегантност

„Акцентът при аксесоарите в prefall 2026 са символите - RB и метална, дискретна и миниатюрна глава на пантера. Самите те са от полиуретан със специално организиран състав от рециклирана естествена и веган кожа от кокосови влакна. Това са характерни примери за устойчива и оригинална италианска мода.“, коментира Анелия Петкова, която представя Роко Бароко у нас.

Топ моделът Лора Александрова в секси тоалет на Роко Бароко и естествените перли SSG

Какви чанти са хитови? Цветовете покриват цялата палитра – от платина и светло златисто до черно в комбинации с бяло, карамел, smokey brown, червено, беж. Двулицевите версии са за най-комбинативните. Впечатляващи са блестящите клъчове в нестандартна форма за червените килими и баловете.

Между първите дами, които оцениха произведенията на Роко Бароко, бяха Марина Вълканова и членките на клуба „Великолепната жена“. Лора Александрова от „Визаж“ пък дефилира със страхотен секси тоалет на корифея от сатенирана естествена коприна в черно с елегантни прорези на талията и V-образно деколте. Ефектни бижута SSG от естествени перли допълваха визията, а в атмосферата се носеха флуиди на нишовия Delirium.

Черната пантера е любим акцент на корифея

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com