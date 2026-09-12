Роко Бароко разкри големите изненади в мода 2027
Деним, кафтани и Капри в колекцията на световния италиански дизайнер
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Деним, кафтани и Капри в колекцията на световния италиански дизайнер
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Последният жив класик радва почитателки у нас с аксесоари от веган кожи с кокосови платна
Световният маестро разработи специален проект за червените килими
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Световният дизайнер покани Анелия Петкова и семейството й на юбилейното си ревю в Помпей
Авангардната материя „Течна кожа“ е сред лидерите в световните колекции 2024
Логистиката вече е обект на световни класации
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Дворцов разкош и романтичен сексапил са водещите тенденции
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В шика, налаган от италианския класик, се преплитат най-екстравагантните акценти от гардероба на жените и мъжете
Носталгията на Роко Бароко Роко Бароко, един от най-известните дизайнери в света, възроди вечната женственост под овациите на международната гилдия в...
Престижният приз Best international retailer, който е част от международната модна суматоха и фешън бизнес, тази година беше връчен на Анелия Петкова....