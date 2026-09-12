Всичко за Анелия Петкова

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Прочутият дизайнер възражда вечната женственост, позната от кинохитовете със София Лорен и Моника Вити

Прочутият дизайнер възражда вечната женственост, позната от кинохитовете със София Лорен и Моника Вити

Носталгията на Роко Бароко Роко Бароко, един от най-известните дизайнери в света, възроди вечната женственост под овациите на международната гилдия в...

12 март | 19:39
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