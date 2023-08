Какъв тип булка сте? Зависи от роклята

Щастливите булки изригват в емоции и фотоси, но не пропускат да разкажат и за приключенията, свързани с избора на рокля. Темата вече е обект на анализи, защото няма съмнение, че характерът определя визията. Много любопитна е класацията, направена въз основа на стратегическото проучване в световен мащаб от изследователската фирма Mazzuri по поръчка на испанския гигант Pronovias. „Не по-различна е ситуацията и у нас“, коментира експертът в жанра Анелия Петкова от „Брайдъл фешън“, която представя стила на Проновиас, Марчеза, Вера Уанг, Ранди Феноли, Мила Нова, Модека, Шери Хил.

Първата група е The Fashion Forwarded Bride - булките, фанатично ориентирани към тенденциите. Те винаги са информирани и акцентират върху тренда. Разбира се, избират визията, която най-много им подхожда, тъй като са наясно със своя стил. Харесват детайлите и екстравагантните съчетания. Често са вдъхновени от роклите на звезди, вдигали наскоро сватба. Тези булки са около 30-те: търсят толети с пера от марабу, цепки, волани или паднали ръкави. „Мис Лято“ - Алина Дуарте избира Thyson на „Проновиас“ четири дни преди сватбата с Димитър Зайков.

Втората група е Married by Sunday Bride – булката от днес… до тази неделя. Тя няма много време за избор на рокля, но знае какво иска. Живее между практичното и прагматичното, затова на мига посочва комфортния тоалет, с който да бъде уникална. Харесва свободен или „А“ силует, в който се чувства красиво и удобно. Моделът, актриса и певица Глория - Feeling is Believing. Само след няколко проби тя усеща своята Hyperion, която покрива всичките й изисквания - красива, с премерен сексапил и комфортна, ръка за ръка с Димитър.

Трета в класацията е The Perfectionist Fairytale Bride - булката с перфектна като от приказките рокля. Тя търси своята феерия от висококачествени материи в класически шик и най-фините луксозни аксесоари. Това е булката на възраст 30 + . Често избира изявена имперска линия и деколтета, подчертаващи талията и раменете, предпочитани и от принцесите. Тина е Perfectionist Farytale. Уверено и категорично избира своята Pamukale за приказната им горска сватба с Милен.

The Feeling is Believing Bride – булката, която вярва на това, което вижда и усеща. Търси роклята, която много да я впечатли. Химията тук играе основна роля. Това е булката на 20 +, която ходи на проби с повече от две приятелки. Планува сватбата си по-рано и предпочита романтика на разумна цена. Катрин и Ненчо Балабанови са младоженци тип Fashion Forwarded. Тя се спира на 2 рокли, които сменя в различните етапи на сватбата.

The Want it All Bride: Нищо на случайността. Този тип булка прецизно се вглежда във всеки детайл. Самоуверена е. Желае съвършеното и не се притеснява да надвиши бюджета. Нейната визия трябва да бъде зашеметяваща. Харесва блясък, ексклузивни акценти. Облича поне две рокли в сватбения си ден – за официалната церемония и за танците. Силвия е Want it All. Сватбата й с Николай Велков в стил "Хари Потър“ определя и категоричния й избор - Pronovias Prive в две части.