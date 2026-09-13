Всичко за Рокли

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Назаем от Кан за бала

Назаем от Кан за бала

Абитурентските балове стартираха с размах и както всяка година, освен много красота и стил, ставаме свидетели и на големи недоразумения и откровен кич...

20 май | 22:00
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Дантели за отличнички

Дантели за отличнички

Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...

22 март | 15:05
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Рокли за свалки

Рокли за свалки

"Сексът и градът" оживява в София Изкушенията и посланията, които се леят от "Сексът и градът", оживяват в моделите на Веселка Крачунова. Дизайнеркат...

30 август | 17:55
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