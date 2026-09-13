Тази рокля от 70-те е абсолютен хит това лято
Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли
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Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли
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Дами от бизнеса, медиите и шоуто дефилираха със световни модели в София
Провал в дрес кода на Златните глобуси
Жената в целия й блясък ще изригне в пролетно-лятната мода. Какво да се носи в топлото време, което все още като че ли се колебае дали да акостира по...
Абитурентските балове стартираха с размах и както всяка година, освен много красота и стил, ставаме свидетели и на големи недоразумения и откровен кич...
Абитуриенти от врачанската природо-математическа гимназия се отказаха от лъскавите рокли и костюми заради благотворителна инициатива. Зрелостниците ще...
Дантели, тюл и гол гръб са задължителни за празничния гардероб Вселенската мода се опира на кристално ясни железни правила - съвършени тъкани, перфек...
Златните сестри имат фенклуб в Индонезия След Григор Димитров нови две ракети изстреляха Хасково на върха в родния спорт. Това са съгражданките на Гр...
Дойде месецът на баловете. Момичета със скъпи рокли, предимно лъскави, оскъдни и разкриващи голяма част от прелестите, слизат от коли последен модел....
Абитуриентките да заложат на изискани тъкани и перфектен силует, препоръчва Жана Жекова Изискани тъкани плюс перфектен силует - това е формулата на у...
Варненските дами още от края на XIX век са се контили по европейски Дълги поли с шлейф, вталени дантелени блузи с ръкав тип буфан са носили варненск...
Това е последният крясък във визията на платовете, казва известната дизайнерка Отличен модел на Нели Колева влезе в топ 10 на световните тенденции за...
Лос Анджелис. Предимно в черно и бяло се разходиха по червения килим музикалните звезди на наградите "Грами". Отличията бяха връчени тази нощ в зала S...
Дизайнерката Жана Жекова – трикратен носител на най-високия приз „Златна игла" на Академията за мода, ще отбележи 30 години творческа дейност на 19 но...
"Сексът и градът" оживява в София Изкушенията и посланията, които се леят от "Сексът и градът", оживяват в моделите на Веселка Крачунова. Дизайнеркат...
Крайно неприятен инцидент се случи на дизайнерката Дона Карън. Гуруто в света на модата създаде специални рокли за церемонията по връчването на наград...