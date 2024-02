Бизнес дами подновиха брачни клетви

Свети Валентин покровителства влюбените през всички дни от годината. Стрелите на Купидон продължават да омагьосват и няколко петилетки по-късно – доказаха го пет български двойки, които подновиха брачните си клетви. Екзотичното пътешествие, посветено на преоткриването на семейните ценности, се случи на Малдивите. Официалната церемония беше на плажа в романтичния курорт You&Me. Пет дами от клуб „Великолепната жена“ и техните съпрузи се врекоха във вечна вярност и любов на едно от най-вълнуващите места в света – 15 и 18 години след сватбите си. Булките блестяха в безупречен стайлинг с тоалети „Брайдъл фешън“ – ефирни, нежни и супер шикозни. „Тематичните модели на световноизвестните брандове са „последен писък“ за толкова нашумелите церемонии“, коментира за „Стандарт“ Анелия Петкова продукциите на някои от най-известните дизайнери. Кого и какво избраха героините в романса на Малдивите?

Йордана Димитрова – основател на академията за стил, елегантност и емоционална интелигентност „Великолепната жена“, блесна в рокля от последната колекция на Ранди Феноли, култовия водещ на предаването „Say yes to the dress“ по TLC: феерия от френска дантела с ефектен гол гръб под формата на сърце и лежерна долна част от копринен тюл и воал.

Да блести в творение на Ранди Феноли реши и бизнесдамата Виолета Райколеску: А-силует от копринено морбидо с фин блясък, V-образни деколте и гръб, декорирани с елементи от chantily в десен лимонова трева.

Невротерапевтът Нели Паева сияеше в нежен дантелен разкош на испанския гигант Pronovias с шлейф.

Финансовият експерт Силвия Томова изгря в имидж „модерна принцеса“ - копринен шифон на Modeca. Елегантност също с холандския бранд, който има 77-годишна история на международния пазар, разпръскваше и спецът в логистиката Красимира Делева - френски ефирен креп с корсет от венецианска дантела.

