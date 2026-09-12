Бизнес дами подновиха брачни клетви
Пет БГ двойки се врекоха във вечна вярност на Малдивите
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Пет БГ двойки се врекоха във вечна вярност на Малдивите
Смесените бракове са от най-стабилните в столичния хайлайф
Велико Търново. Златни и рубинени сватби празнуваха заедно 34 двойки в Павликени. Те полагат отново брачните си клетви и се вричат във вярност след 40...