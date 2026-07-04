Тази рокля от 70-те е абсолютен хит това лято

Модата отново се обръща към миналото, а това лято вдъхновението идва от свободолюбивите и цветни 70-те години. Според списание Vogue именно роклите, превърнали се в символ на тази епоха, ще бъдат сред най-желаните модели през сезон лято 2026.

На преден план излиза бохо стилът – романтичен, артистичен и непринуден. Той се отличава с ефирни материи, наситени цветове, етно мотиви, флорални десени, волани, ресни и свободни силуети, които съчетават комфорт с женственост. Именно този стил се завръща убедително по модните подиуми и вече диктува тенденциите, пише vesti.bg.

Сред най-актуалните модели са плетените на една кука рокли, които придават ретро излъчване и са идеални както за плажа, така и за градски разходки или летни фестивали. Минироклите също правят силно завръщане, като този сезон впечатляват с ярки цветове, смели принтове и леки материи.

Особено внимание дизайнерите отделят и на роклите тип „халтер“ – модели с открити рамене и гръб, които се завързват около врата. Те подчертават силуета и са предпочитан избор за горещите летни дни, както и за вечерни събития.

Сред големите хитове попадат и прозрачните рокли от шифон, тюл или фина дантела. Те отново се появяват в колекциите на водещите модни къщи, вдъхновени от емблематичната визия на легендарната певица Шер, която още през 70-те години превърна прозрачните тоалети в своя запазена марка.

Модните експерти отбелязват, че тенденциите през лятото на 2026 г. поставят акцент върху свободата на изразяване и индивидуалния стил. Вместо строги правила, дизайнерите насърчават смелите комбинации, естествените материи и удобството. Така ретро естетиката отново доказва, че добрият стил е неподвластен на времето.

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