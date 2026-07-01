Звезда от Неапол омая дами в София

Световният маестро Роко Бароко беше специалният гост на Анелия Петкова за премиерата на новия й шоурум в София, а сега, за първия му рожден ден, в столицата пристигна още една звезда на италианската мода – топ дизайнерката Ада Сорентино. Страхотната дама също е от Неапол и с идентична страст пресътворява темите, емоциите, цветовете и формите на Юга.

Илиа с манекенките на „Визаж“

В актуалните й модели, с които завладя доказаните ценителки, палитрата е в бледо резеда, светло розово, нежно синьо, бяло, капучино, златисто. Силуетите са изискани, свободни и ефирни. Впечатляващи са роклите от естествена коприна, дантела chantily и миниатюрните копринени цветя, „монтирани“ по тях.

Вержиния Иванова във флорална феерия

Колекция Preview 2027 e вдъхновена от природата, морето, въздуха, пясъка, изгревите и залезите на Неапол. Пера от марабу, кристали и ръчна бродерия са други отличителни акценти. Фините декорации и пайетите също са знакови за визията, подписана от Ада Сорентино. Детайлите са обработени с максимална прецизност във фабриката й край Неапол, където технологиите са хармонизирани с таланта на човешката ръка.

Виктория Жекова в златото на Ада, Мария Георгиева – живот в розово

В порт фолиото на Ада Сорентино, представяна у нас от Брайдъл фешън, са още бизнес костюми, ансамбли от четири лесно съчетаеми части и тоалети, покриващи всички видове дрескод. Самата маестра взе мерки на няколко от своите почитателки, на които ще шие по мярка вече в Италия.

Анелия Петкова и известният гримьор Кирил Чалъков с топ моделите

Първи новите прелести на Ада Сорентино облякоха топ манекенките на “Визаж” Лора Александрова и Лора Овчарова, „Мис България 2025“ Симона Бакърджиева, президентът на академия “Великолепната жена” Йордана Димитрова, бизнесдамите Вержиния Иванова, Красимира Делева, Анелия Костадинова, Виктория Жекова и Мария Георгиева.

Красимира Делева – дантелата винаги е шик

Анелия Петкова и Кремена Пенева – от монохрома до визуалното пиршество

Фото: "Хайлайф"

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