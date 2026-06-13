Роко Бароко отново изкуши БГ дами
Последният жив класик радва почитателки у нас с аксесоари от веган кожи с кокосови платна
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Последният жив класик радва почитателки у нас с аксесоари от веган кожи с кокосови платна
Световният маестро разработи специален проект за червените килими
Световният маестро представи в ЦУМ топ колекция 2026 с авангардни материи
Корифеят на италианския шик дойде за ревю, но поиска да види и забележителностите на столицата
Световноизвестният италиански дизайнер работи по специална колекция за гастрола
Световният дизайнер покани Анелия Петкова и семейството й на юбилейното си ревю в Помпей
Дантелените ризи напоследък са с главна роля както в гардероба на дамите, така и на господата Роко Бароко, един от последните живи класици на световн...
В шика, налаган от италианския класик, се преплитат най-екстравагантните акценти от гардероба на жените и мъжете
Певицата е фен на ароматите и моделите на корифея Роко Бароко Глория се оказа истински фен на Роко Бароко и на стайлинга, който световноизвестният ит...
Носталгията на Роко Бароко Роко Бароко, един от най-известните дизайнери в света, възроди вечната женственост под овациите на международната гилдия в...