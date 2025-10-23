Роко Бароко очарова София

Роко Бароко, един от последните класици на вечната елегантност, пристигна в София по покана на своята добра семейна приятелка и делова партньорка Анелия Петкова, която от години представя модата му в България и е истински спец в сферата. Роко Бароко дефилира по червения килим в новия бутик на Брайдъл фешън, където го аплодираха десетки ценители на творенията му, в които се оглеждат непреходният италианския шик и средиземноморският сексапил. Анелия Петкова го приветства на италиански с много уважение, обич и признателност за прекрасните им отношения. Сред дамите, които блеснаха с негови тоалети, бяха банкерки, тв водещи, стилистки, отличнички от големия бизнес, видя „Стандарт“, който получи благодарности като медиен партньор на събитията, свързани с гастрола на Роко Бароко у нас.

Гергана Ташкова /в ляво/ и Анелия Петкова в блясъка на моделите на Роко Бароко

В програмата на знаменития дизайнер имаше и ревю в ЦУМ с някои от най-знаковите му модели и аксесоари. Той наскоро пусна нова колекция от чанти и обувки. Работохолизмът на световноизвестния стилист, който през март навърши 81, е пословичен и той няма никакво намерение да се пенсионира. Неслучайно впечатли със страхотна форма и артистично-бохемски аутфит. Изненадани няма, тъй като за него възрастта е само досадна подробност от календара.

Анелия Петкова и Мария Георгиева във вечерта на премиерата

Роко Бароко, който е страстен почитател на артефактите от всички епохи и култури, естествено, пожела да разгледа и забележителностите на София. Маестрото остана очарован от храма „Свети Александър Невски“ и от архитектурните бижута в историческото сърце на столицата.

