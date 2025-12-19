Георги Мамалев хвърли голяма новина! Това не му се беше случвало

Георги Мамалев хвърли истинска „бомбичка“ в ефира на БНТ, като между смеховете и спомените от артистичните си приключения призна нещо, което досега е пазил в тайна – актьорът вече е дядо за втори път. Новината излезе напълно спонтанно по време на гостуването му във „Вечерното шоу“ на Тончо Токмакчиев.

Докато двамата с Токмакчиев си припомняха безбройните турнета, сценични истории и пътувания из света, Мамалев изведнъж смени темата и с видимо удоволствие сподели личната си радост. „Наскоро за втори път станах дядо. Това никой не знае. Роди се през октомври, кръстиха го Никола. Засега това е единственото ново при мен“, каза актьорът, сякаш между другото, но с усмивка, която издаваше колко много значи този момент за него.

Макар да не влезе в подробности около бебето и семейството, щастието на Мамалев беше повече от очевидно. Любимецът на публиката вече има едно внуче, а появата на малкия Никола добавя още топлина и радост в личния му свят – далеч от прожекторите и сцената.

Тончо Токмакчиев не пропусна да отбележи и дългогодишното им приятелство, като с усмивка напомни, че двамата са „обиколили цял свят заедно“. А сега, изглежда, Мамалев обикаля и нова, още по-вълнуваща територия – тази на щастливия дядо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com