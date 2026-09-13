Георги Мамалев хвърли голяма новина! Това не му се беше случвало
Актьорът изненада зрителите на БНТ с лично признание и широка усмивка
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Актьорът изненада зрителите на БНТ с лично признание и широка усмивка
Този път в шоуто ще има и бенд, чието лице ще е певицата Теди Кацарова
Тя отчита, че работата й в предаването на БНТ била много полезна
Най-вероятно това ще бъде известен актьор
Тя ще се появи в края на токшоуто довечера, а от 8 февруари става негово лице през пролетния сезон
Актьорът влезе в скеч с докторите от сериала
Обама го прави на шега посланик в Антарктида
Вашингтон. Легендарният водещ на „Вечерното шоу" по NBC Джей Лено се оттегля и в сърцераздирателно последно появяване в сатиричното предаване каза „до...