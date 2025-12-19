Учен от НАСА разкри мистерията на Витлеемската звезда

Астрономът на НАСА Марк Матни заяви, че Витлеемската звезда, която според библейските текстове е довела влъхвите до младенеца Исус, може да е била истински астрономически феномен. Ученият смята, че нейната роля може да е изиграна от ярка комета, регистрирана от древни китайски астрономи през 5 г. пр.н.е., съобщава „Дейли мейл“.

Матни публикува изследването си в списанието на Британската астрономическа асоциация. Той отбелязва древен запис на обект, видим в небето в продължение на повече от 70 дни. Това съвпада с периода, който историците обикновено приписват на раждането на Исус.

Кометата, която „изпревари“ влъхвите

Изследователят реконструира възможната орбита на обекта и установи, че кометата е станала видима в началото на юни 5 г. пр.н.е.

Пътуващите на юг от Йерусалим към Витлеем можели да я видят така, сякаш тя „вървяла пред тях“ и след това „спирала“ над града - точно както е описано в Евангелието от Матей.

Матни подчертава, че ако кометата е преминала много близо до Земята, тя би могла да бъде „изключително ярка“ и дори видима през деня.

400 години търсене на отговор

През вековете учените са предложили десетки теории относно природата на Витлеемската звезда, вариращи от свръхнова до рядко планетарно съвпадение. Други са я смятали просто за символичен или мистичен детайл от библейската история.

Матни обаче твърди, че това е първият път, когато е идентифициран обект, чието видимо движение точно съвпада с библейските описания на пътуването на влъхвите. Неговата работа може да се превърне в едно от най-убедителните научни обяснения за древната коледна мистерия.

