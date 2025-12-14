Кой притежава световните морета и океани? Отговорът не е лесен

Технически океанът не принадлежи на никого, въпреки че Земята е разделена сравнително ясно. Все пак някои държави имат юрисдикция над определени морета, пише DiscoverWildlife.

Териториални води и юрисдикция

Според правото на ООН крайбрежните държави или архипелазите имат суверенитет над своите териториални морета. Тези води се простират до 22 километра от бреговете им, включително въздуха над тях и морското дъно под тях. Това разстояние обаче може да бъде по-малко, ако две държави са разположени по-близо една до друга.

Интересното е, че във Великобритания Короната претендира за собственост върху почти всички водни басейни в радиус от 22 километра. Желаещите да използват тези води за пристанища, вятърни паркове или проекти за аквакултури трябва да кандидатстват за договор за наем.

Важно е да се отбележи, че страните без излаз на море нямат териториални води, но плавателните съдове могат да имат достъп до моретата за "невинно преминаване". При условие че не се занимават с дейности като шпионаж, употреба на оръжия или риболов, им е разрешено да преминават свободно през тях.

Изключителни икономически зони (ИИЗ)

Извън региона на териториалните води крайбрежните страни имат Изключителни икономически зони (ИИЗ) от 370 километра, или по-малко, ако зоните на различните страни се припокриват.

Благодарение на своите отвъдморски територии, включително Гваделупа, Реюнион и Френска Полинезия, Франция има най-голямата ИИЗ в света.

"Държавите нямат същия контрол върху своите изключителни икономически зони, както над териториалните си морета, но могат да ловят риба, да добиват петрол, да полагат подводни кабели и дори да строят изкуствени острови. Те са отговорни и за мерките за опазване на околната среда и риболовните квоти. Други държави могат да ловят риба в тези изключителни икономически зони, стига да спазват установените правила", се посочва в статията.

Открито море и нова защита

Ако "отидете" по-нататък, ще се озовете в открито море. Тези международни води са извън юрисдикцията на която и да е държава и съставляват две трети от океана. Всеки може да използва откритото море за пътуване, риболов или изследвания, стига да спазва международните закони.

Само 1,2% от международните води са защитени, но природозащитниците се надяват да променят това. През 2023 г. членовете на ООН се съгласиха да приемат Договора за открито море, насочен към засилване на защитата. През септември 2025 г. 60 държави подписаха Договора.

Струва си да се отбележи, че океанът е пълен с невероятни морски създания, от мъничък планктон до огромния син кит. Въпреки че плуват свободно, хората не могат да притежават тези животни, а мигриращите видове като китове и костенурки не познават човешки граници. Въпреки това, годишно се улавят над един трилион диви риби. Тези, които ловят риби законно, обикновено се считат за техни собственици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com