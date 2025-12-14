Михаела Маринова проговори за годежа и кариерата си

Силните мъже са рядкост. Особено тези, които могат да застанат до жена с характер. Това заяви артистът Михаела Маринова пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Тя признава, че дълго е търсила такъв мъж – и го е намерила.

Годежът е първият и единствен в живота ѝ. Въпреки спекулациите, тя отрича да е на втори. „За първи път се чувствам едно цяло с някой.“ Решението връзката да не бъде публична е взето заедно – от желание за защита и спокойствие.

„Той е моят дом“

След предишна публична връзка, приключила спокойно заради различни житейски пътища, Михаела дава време на себе си. Когато новият човек се появява, всичко се случва естествено. „Той е моят дом. Мъжът, с когото се чувствам най-много вкъщи.“

Две години заедно, бързо съжителство, изненадващ годеж – и вътрешен глас, който ѝ казва, че това е той. „Видях аура. Най-силната. Чух в главата си – ангелите го изпяха.“

Момичето от X Factor все още е тук

Когато се връща към 2015 година и участието си в X Factor, Михаела е категорична – нищо от онова момиче не е изчезнало. „Всичко си е тук. Основата. Тя не се е променила. Напротив – стабилността се е умножила.“ Хъсът за победа, искреното желание за успех и най-вече дисциплината са качествата, които я движат напред.

Тя разказва за надписа, който баща ѝ е поставил на бюрото ѝ, когато е била дете: „1% талант, 99% труд. Забрави, че имаш този глас.“ Урок, който остава с нея завинаги.

„Приготви се за битка“

Ако днес се срещне със себе си в гримьорната преди първите големи сцени, Михаела би си казала: „Приготви се за битка. На всички фронтове. Научи се да говориш. Да заявяваш позицията си. Не си поставяй лимити. Можеш повече, отколкото си представяш.“

Тези уроци идват с времето и с моментите, в които човек спира да търпи. „По-скоро ги научих в личния си живот. Аз изпявам личния си живот в музиката си. Това е вдъхновението за всичките ми песни.“

Етикетът „добре пеещото момиче“

Михаела признава, че е била безмилостна към себе си и трудно си е прощавала. Най-тежките „буци в гърлото“ идват от моменти, в които се е чувствала недооценена. Особено болезнен за нея е бил етикетът „много добре пеещото момиче“.

„Отне ми време да покажа, че не съм просто добре пеещо момиче. Че съм изпълнител с характер. Автор. Пиша музиката си.“ Тя е била едва на 17, когато вече е имала свои песни, но въпреки това е чувала коментари от колеги: „Какъв артист е тя? Тя само пее.“

