Втрещяващи подробности свързани със смъртта на турската звезда Гюллю

В Ялова дъщерята на певицата Гюл Тут, известна с артистичния псевдоним „Гюллю“, Тугян Юлкем Гюлтер, беше задържана по обвинение в умишлено убийство във връзка със смъртта на майка си и след разпит в прокуратурата беше изправена пред съд с искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Адвокатите на Гюлтер са взели решение да се оттеглят от делото, позовавайки се на „съмнения“, пише ТРТ Хабер.

Разследването се води от Главната прокуратура в Ялова и е свързано със смъртта на Гюл Тут, която на 26 септември е паднала от прозорец на жилището си, разположено на терасния етаж на шестетажна сграда на улица „Вали Акъ“ в квартал Харманлар, община Чънарджък.

В рамките на разследването бяха задържани дъщерята на певицата Тугян Юлкем Гюлтер, както и нейната приятелка Султан Нур Улу, която се е намирала в същата стая в деня на инцидента. След разпит в прокуратурата Гюлтер беше приведена пред дежурен съдия с искане за постоянен арест, докато за Султан Нур Улу е поискано налагане на мярка за неотклонение „съдебен контрол“.

Други двама задържани, сред които и Ариф Улу, бяха освободени след даване на показания.

Преди да бъде отведена в съда, Гюлтер е била транспортирана в болница за задължителен медицински преглед. Поради реакция от страна на група хора, събрали се пред лечебното заведение, тя е била отведена директно в съдебната палата.

Какво се случи?

На 26 септември певицата Гюл Тут загина, след като падна от прозорец на закритата тераса на жилището си на шестия етаж в квартал Харманлар в Чънарджък, област Ялова. Причината за инцидента все още не е изяснена. Погребението на Гюл Тут се състоя в Истанбул.

След инцидента Главната прокуратура в Ялова започна разследване. По информация на разследващите, дъщерята на певицата и нейната приятелка са били под техническо наблюдение и са били задържани в Истанбул по подозрение, че са подготвяли напускане на страната. Те бяха отведени в Ялова за разпити. В хода на разследването бяха задържани и бащата на Султан Нур Улу – Ариф Улу, както и още двама души, които впоследствие бяха освободени.

