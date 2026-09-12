Какво трябва да знаете за "личния фалит". Съветите на адвокат
Законът за несъстоятелността на физическите лица действа от 3 август 2026 г.
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Законът за несъстоятелността на физическите лица действа от 3 август 2026 г.
Знакови адвокати чакат отпред
Платформи използват чужди имена, за да събират пари и чувствителна информация
За това алармира Висшият адвокатски съвет
Адвокатите на Гюлтер са взели решение да се оттеглят от делото, позовавайки се на "съмнения“
Така ще е очевидно, докато не се намесят феновете
Партито остави незабравим спомен у всички присъстващи
22 ноември е ден за признание към труда и отговорността на адвокатите
Адвокати в цялата страна обявиха готовност да излязат на масови протести срещу президента
На 11 септември парламентът гласува, че адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да рекламира своята професионална дейност
Парламентът прие окончателно поправки в закона
Настояват за връщане на делото в досъдебна фаза
Какво казаха те
Васил Велев с разкрития за новата измама
Според адвокат Силвия Петкова всеки случай трябва да се анализира
Дали ще бъде отстранен още тази седмица
Служители на Tesla са споделяли помежду си снимки и видеоклипове, направени с камери на автомобили, собственост на клиенти, чрез вътрешен месинджър
Гангстери, убийства и адвокати в „Момчетата от Билокси“
Тежко им на развеждащите се
Нов закон за първи път ще им разреши фалит