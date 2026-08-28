Какво трябва да знаете за "личния фалит". Съветите на адвокат

Добре е да се консултирате с адвокат преди стартиране на процедурата, защото тя се ползва само веднъж в живота

В брой 54 на Държавен вестник от 04.07.2025 г. бе обнародван Законът за несъстоятелност на физическите лица (ЗНФЛ). Той създаде възможност физически лица да бъдат обявени в несъстоятелност и след изчерпване на всички възможности за удовлетворяване на кредиторите им, да бъдат освободени от натрупаните парични задължения. Законът реално започна да действа от 3 август 2026 г., когато в България за първи път заработи публичен Регистър за несъстоятелността на физическите лица към Агенция по вписванията, в който се обявяват всички актове по производството и стана възможно молби за обявяване в несъстоятелност да бъдат подавани реално. До този момент страната ни оставаше единствената в Европейския съюз без такъв механизъм за хора, затънали в дългове, които реално не могат да изплатят.

За кого е предназначен законът

Целта на производството по несъстоятелност е да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите на неплатежоспособни и добросъвестни физически лица и да се даде възможност за освобождаване на добросъвестния длъжник от заплащане на неудовлетворените вземания. Не всеки затруднен длъжник може да поиска обявяване в несъстоятелност.

Законът поставя ясни условия:

Законът не е за всеки затруднен длъжник — прилага се само при едновременното наличие на няколко условия:

● Не сте едноличен търговец, занаятчия или лице на свободна професия с дългове от тази дейност — за тях важи Търговският закон, не ЗНФЛ.

● Дългът ви е поне 10 минимални работни заплати общо — при сегашния ѝ размер това е около 6202 евро.

● Поне 12 месеца преди подаването на молбата не сте могли да платите изцяло или частично едно или повече изискуеми парични задължения.

● Вие сте „добросъвестен“ длъжник — не сте поемали дългове съзнателно в ущърб на кредиторите си, не сте укривали имущество или доходи, нямате присъди за престъпления срещу кредиторите си и не сте се разпореждали с имуществото си по начин, увреждащ кредиторите, в законово определените срокове.

Важно: Правото се ползва само веднъж в живота. Ако вече сте получавали опрощаване по този ред, нова молба е недопустима, дори при ново затъване в дългове.

Как протича процедурата

Молбата се подава от длъжника или упълномощен адвокат до районния съд по настоящия му адрес, заедно с:

● опис на цялото имущество;

● изложение на обстоятелствата около трудовата заетост;

● план за начина, по който длъжникът предлага да погасява задълженията си.

Молбата се вписва в публичния регистър. Съдът може да поиска допълнителни документи, а при нужда от запазване на имуществото на длъжника — да наложи запор върху имуществото и да спре текущите изпълнителни дела срещу длъжника. Ако условията са изпълнени, съдът обявява неплатежоспособността, открива производството и назначава синдик, който управлява процеса — от издирване на имуществото до разпределянето му между кредиторите.

Ако секвестируемото имущество не е достатъчно дори за покриване на началните разноски и длъжникът получава доход до минималната заплата, синдик не се назначава — вместо това съдът със своето решение обявява неплатежоспособността, открива производството по несъстоятелност и едновременно с това спира производството за срок от 1 година.. Ако в този срок не се поиска възобновяване, съдът обявява длъжника в несъстоятелност и дълговете отпадат 3 години след влизането в сила на решението.

* По този начин законът защитава и хората в най-тежко положение, не само платежоспособните частично длъжници.

Планът за погасяване

Още с молбата за откриване на производство по несъстоятелност, длъжникът предлага план, който може да включва отсрочване или разсрочване на плащанията до 3 години, частично или пълно опрощаване. Планът се приема от общото събрание на кредиторите и се утвърждава от съда. Ако не бъде приет, имуществото на длъжника се осребрява и постъпленията се разпределят между кредиторите. Във всеки момент от процедурата длъжникът може да сключи и извънсъдебна спогодба с кредиторите, приели вземанията си.

Кое остава дължимо дори след фалита

Целта на закона е добросъвестният длъжник да получи „втори шанс“: при изпълнен план или изчерпана маса на несъстоятелността, останалите неизплатени задължения отпадат. Изключение има за задължения, които законът изрично не позволява да бъдат опростени — глоби, издръжки и обезщетения за вреди от непозволено увреждане. Добре е да го знаете предварително, за да не разчитате на пълно „нулиране“ на всичко.

Защо е важен този закон

До момента длъжник с невъзможност да погаси дълговете си можеше да остане „вечен длъжник“, като съответните лихви, такси, разноски се трупат безкрайно. „Личният фалит“ предлага законен изход от тази ситуация — ясна, контролирана от съда процедура, след която непогасените дългове отпадат.

Защо си струва да се обърнете към адвокат

Данните в молбата (имущество, доходи, поведение спрямо кредиторите през последните години) подлежат на проверка от синдика и съда, а грешка или пропуск може да означава отказ на молбата или загуба на статута „добросъвестен“. Тъй като възможността се ползва само веднъж, си струва казусът да мине първо през юридическа консултация — преди подаване на молбата, не след отказ.