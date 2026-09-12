Какво трябва да знаете за "личния фалит". Съветите на адвокат
Законът за несъстоятелността на физическите лица действа от 3 август 2026 г.
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Законът за несъстоятелността на физическите лица действа от 3 август 2026 г.
Министерският съвет прие окончателен вариант на Закона за личния фалит
Григор Димитров е длъжник на българската публика. Това обяви първият роден тенисист, влязъл в Топ 100 при мъжете, Божидар Пампулов пред сайта на турни...
Длъжник на фирма за бързи кредити си отряза кутрето, за да не върне дълг от 1000 лева. Извращението е станало в созополското село Росен преди два дни....
Шестима млади биячи, сред които и двама непълнолетни, нанесоха два пъти побой на младеж от Гоце Делчев и го ограбиха. 19-годишният неврокопчанин дължа...
София. Най-бързо растат лошите кредити, изтеглени от младежи между 20 и 23 години от фирмите за бързи заеми. С парите обикновено те си купуват най-нов...
Благоевград. Мъж задигна лекотоварен автомобил „Опел Комбо", след като заплаши шофьора с нож. Между нападателя и потърпевшия е имало неуредени финансо...
Разград. Бизнесмен от Разградско извади пищов на свой работник, дошъл да си иска заплатата. Строителният предприемач Ахмед Кулиджи от разградското сел...