Нов съвет ще решава къде България да натисне газта в технологиите

България създава нов Съвет за иновации и технологично развитие, който трябва да свърже по-тясно държавата с високотехнологичния бизнес, стартъпите, инвеститорите и научните организации. Министерският съвет одобри създаването му като консултативен механизъм към министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Основната му задача ще бъде да помага при определянето на дългосрочните технологични приоритети на страната. Сред акцентите са нововъзникващите технологии, административните пречки и развитието на предприемаческата среда.

Кои ще седнат на една маса

Новият съвет трябва да осигури постоянна връзка между изпълнителната власт и хората, които реално развиват технологичния сектор - компании, стартъпи, инвеститори и научноизследователски организации.

Очаква се експертите в него да посочват кои технологии са критични за развитието на страната и кои тепърва набират значение. Те ще могат да предлагат и промени, когато регулации или административни процедури пречат на бизнеса и на внедряването на нови решения.

Фокус върху технологии и по-малко пречки

Съветът ще следи и изпълнението на стратегическите приоритети в областта на иновациите и технологичното развитие. Идеята е решенията да не се вземат единствено на институционално ниво, а държавата да получава постоянна обратна връзка от компаниите, инвеститорите и научната общност.

Новият орган ще допълва съществуващата система по Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Правителството уточнява, че функциите му ще бъдат разграничени от тези на действащия Съвет по иновации и научни изследвания, за да не се дублира работата на двата органа.

Очакването на кабинета е чрез новия съвет да се подобри координацията между институциите и технологичния сектор и по-бързо да се откриват проблемите, които спъват развитието на иновациите.