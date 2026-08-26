Български завод гигант получи силен сигнал от световния пазар

Световното търсене на хладилници, произведени в България, расте и германският гигант Liebherr вече търси нови хора за завода си край Пловдив. Именно в „Либхер-Хаусгерете Марица“ се произвежда най-луксозният хладилник в портфолиото на компанията от серията MultiDoor.

Увеличение има и при продажбите на останалите хладилници и фризери от предприятието, което кара компанията да разширява екипа си. Сред свободните позиции са и места за монтажисти, като предишният професионален опит не е задължително условие.

Заводът край Пловдив продължава да набира хора

Разширяването се вижда и в актуалните обяви за работа. През август „Либхер-Хаусгерете Марица“ има публикувани позиции за монтажници, електротехници, инженери, специалисти по качество и други служители в Радиново. Данните в профила на компанията в Jobs.bg сочат близо 1700 служители към юни 2026 г., като предприятието работи в България от 1998 г.

„Не търсим хора с опит. Търсим желание за работа“, подчертава Красимир Кирков, ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“ в „Либхер-Хаусгерете Марица“. Компанията поставя акцент върху мотивацията, отговорността и готовността за работа в екип, а не само върху вече придобитите професионални умения. Част от актуалните обяви действително са посочени като подходящи и за кандидати с малък или без опит.

Премиум хладилникът се ражда в България

MultiDoor е сред най-високия клас уреди в портфолиото на Liebherr. Моделът е създаден за потребители, които искат повече пространство, удобна организация и съвременни технологии, като големият вътрешен обем позволява различните продукти да бъдат разпределяни по-лесно.

Специализираните зони са предназначени да запазват по-дълго свежестта на плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти. Многофункционалните врати и гъвкавото вътрешно разпределение дават бърз достъп до най-често използваните храни, а модерният дизайн, интелигентните функции и енергийната ефективност поставят MultiDoor в премиум сегмента на хладилната техника.

Милиони български хладилници вече са по света

Заводът в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона отдавна не произвежда само за българския пазар. Оттам вече са излезли милиони хладилници и фризери, които достигат до домакинства на различни континенти.

Сега по-силното търсене на MultiDoor и останалите модели води до нов етап в производството и до необходимост от още служители. Компанията търси хора, които да се включат пряко в изработването на високотехнологичните уреди за международните пазари.

Опитът не е първото условие

Това е и една от по-интересните страни на набирането на персонал - Liebherr отваря вратата и за хора, които досега не са работили в подобно производство. При част от позициите компанията предлага възможност за кандидати с малък или никакъв предишен опит, като търси преди всичко желание за работа и готовност за включване в екипа.

Така зад един от най-луксозните продукти на Liebherr стои и силно българско участие. Хладилниците се сглобяват край Пловдив, заминават към клиенти по света, а растящото им търсене вече се превръща и в нови възможности за работа у нас. Свободните позиции на „Либхер-Хаусгерете Марица“ са публикувани в Jobs.bg.