НАП с важно съобщение! Проблем с банковите карти

В офисите на НАП, както и електронно няма да могат да се правят плащания с банкови карти през следващите 5 дни, ще са недостъпни и някои услуги, съобщават от приходната агенция.

В периода от 27 до 31 август 2026 г. в НАП ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи, в изпълнение на изискванията за поддържане на максимални нива за мрежова и информационна сигурност и поддържане на оперативна съвместимост съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

В тази връзка от 18.00 часа на 26 август 2026 г. до 31 август 2026 г. няма да бъдат достъпни следните услуги на НАП:

- плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през виртуален ПОС на НАП. Плащанията, наредени към НАП в периода от 18.00 ч. на 26.08.2026 г. до 31.08.2026 г. през банки/доставчици на платежни услуги/пощенски станции ще бъдат отразени в информационната система на НАП на 31.08.2026 г. с вальор датата, на която са постъпили по сметките на агенцията в Българска народна банка;

- подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

- подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69";

- промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация";

- потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

В този период електронните услуги за подаване на декларации, заявления, искания за удостоверения няма да бъдат спирани, но ще има забавяне при получаване на резултата от обработката им.

В офисите на НАП също ще могат да се подават документи, но клиентите трябва да имат предвид, че същите ще бъдат обработени след 31.08.2026 г.

Информацията за здравноосигурителен статус и справочната информация за размера на задълженията, достъпна чрез електронни услуги от портала за електронни услуги на НАП, ще бъдат актуални по данни, приети в НАП към 26.08.2026 г., включително.

Призоваваме клиентите на НАП да имат предвид периода, в който услугите няма да бъдат достъпни и да придвижат необходимите документи, справки и заявления преди 26 август.

Клиентите могат да получат допълнителна информация на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.



