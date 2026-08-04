НАП погна заведенията. Констатират стотици нарушения. Ето какви

Националната агенция за приходите (НАП) е извършила над 2060 проверки на заведения от 29 юни досега, като данъчните инспектори са констатирали 622 нарушения. Мащабната кампания цели спиране на практиките за укриване на обороти, като най-честите нарушения са неиздаването на фискални бонове и разлики в касовата наличност.

Стрелят по Черноморието

Инспекциите са фокусирани основно върху обекти по Черноморието и в столицата, където натовареността и туристопотокът през летните месеци са най-високи. Данъчните служители следят стриктно за изрядността на касовите апарати и съответствието между реално маркираните суми и наличните пари в касата на всеки обект. При установени системни нарушения НАП има правомощията да налага тежки имуществени санкции и дори временно да запечатва търговските обекти.

Проверките ще продължат

От приходната агенция подчертават, че тези засилени проверки ще продължат без прекъсване до края на летния сезон. Целта на кампанията е не само да се съберат дължимите данъци, но и да се защитят потребителите и лоялно работещият бизнес от нелоялна конкуренция. Гражданите също се призовават да изискват своите касови бележки при всяко плащане, тъй като това е основният начин за контрол върху сивия сектор.