След кошмара с неонацисти в София! Полиция скочи

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира и започна спешна проверка след тревожни публикации в чуждите медии. Италианският всекидневник „Corriere della Sera“ и още няколко местни издания съобщиха, че група неонацисти е направила опит да нахлуе в хотел в София, в който са били настанени еврейски ученици и техните възпитатели от Рим и Милано.

Инцидентът е станал на 2 август. По информация на италианските издания групата първо направила опит да влезе в хотела, а след това блокирала входа на сградата. На разпространени видеозаписи се виждат младежи, облечени в черно, които са се събрали пред хотела, скандират нацисткия лозунг "Sieg Heil" и отправят нацистки поздрави и заплахи.

Към момента в СДВР не е постъпвал официален сигнал за подобно хулиганско деяние. Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и за установяване и идентифициране на всички лица, съпричастни към инцидента, уверяват от МВР.

Случаят в София предизвика безпрецедентна реакция от страна на италианските институции. В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни изрази „дълбока солидарност" с младите хора, станали обект на заплахи в София. Той определи случилото се като „пореден епизод на антисемитизъм" и подчерта, че това е „зародиш на омраза, който трябва да бъде преборен", както и форма на дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Таяни заяви още, че е до председателя на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун и цялата римска еврейска общност.

С категорична позиция излезе и другият вицепремиер на Италия Матео Салвини. По думите му случилото се в София е „изключително тежък инцидент". Той осъди всяка форма на насилие срещу еврейските общности, независимо дали идва от крайнодесни, нацистки или комунистически екстремисти. Според него всяка „ловна акция срещу евреи" е отвратителна и недопустима, особено когато се подхранва от атмосфера на омраза и делегитимиране, която от известно време се разпространява в обществото. Салвини изрази солидарност с италианските еврейски младежи, станали жертва на нападението.

Председателят на италианския Сенат Иняцио ла Руса също реагира остро, определяйки случая като „изключително сериозен". Той изрази „дълбоко възмущение и най-категорично осъждане" на инцидента, при който група италиански еврейски тийнейджъри е била заплашвана в България. Ла Руса отправи искрена подкрепа към пострадалите младежи, техните семейства и еврейските общности в Рим и Милано, които, по думите му, са дълбоко засегнати от случилото се. Той подчерта, че антисемитизмът и всяка форма на омраза нямат място в съвременните общества, и изрази надежда компетентните органи бързо да установят фактите и извършителите.



