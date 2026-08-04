Токът, водата и парното завъртяха инфлационна спирала

Нова ценова буря връхлита домакинствата с по-скъпи ток, парно, топла вода, отчитане и уреди. При „Топлофикация София“ една от услугите поскъпва с до 41%, а увеличенията на редица места надхвърлят официалната годишна инфлация от 5,4%. Финансовият експерт Макс Баклаян предупреди, че страната влиза в самоподхранваща се инфлационна спирала. Според него всяко следващо увеличение се оправдава с предишното, но едновременно с това подготвя нов ценови скок.

Нов удар по семейния бюджет

Летните месеци традиционно носят годишни актуализации на различни цени и плащания. След увеличението на пенсиите дойде ред и на новите цени на тока, парното и топлата вода.

Според Макс Баклаян промените са пореден сигнал за задълбочаващ се инфлационен натиск, който все по-силно се усеща в ежедневните разходи на хората.

Комисията за енергийно и водно регулиране потвърди увеличение на цената на парното между 3,66% и 5,5% в София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, Плевен, Враца, Разград, Русе, Сливен и Перник.

Ударът обаче не идва единствено от самата топлинна енергия. Значително поскъпват и услугите, свързани с отчитането на потреблението.

До 41% скок при отчитането

При „Топлофикация София“ увеличението на услугата по отчитане достига до 41%. Цената за отчитане на индивидуалните разпределители се повишава от 1,66 на 2,28 евро, което представлява ръст от 37,2%.

Същото увеличение се прилага и при отчитането на водомерите за топла вода.

Компаниите за топлинно счетоводство също вдигат тарифите си. При отделните дружества поскъпването варира от 7-10%, през около 20%, до над 30%.

Върху всички тези суми се начислява и ДДС. На много места новите тарифи съвпадат с кампанията за подмяна на дистанционните уреди, които също поскъпват с около 20%.

Така домакинствата се оказват притиснати едновременно от по-висока цена на услугата, по-скъпо отчитане и допълнителен разход за нови устройства.

Официалната инфлация изостава от сметките

Поскъпването предизвика традиционния спор между дружествата в сектора и омбудсмана. От институцията посочиха, че голяма част от увеличенията надхвърлят официалната годишна инфлация от 5,4%.

Това отново постави въпроса за разминаването между статистическите данни на Националния статистически институт и реалния ръст на разходите, който домакинствата усещат.

Когато основни услуги поскъпват с 20, 30 или дори над 40%, официалният среден процент трудно отразява натиска върху семейния бюджет.

Междувременно НАП и други институции обявиха проверки. Независимо дали става дума за регулирани или свободно определяни цени обаче, общата тенденция остава една - нагоре.

Предупреждението ми за еврозоната се потвърди

Макс Баклаян свърза новата вълна на поскъпване и с влизането на България в еврозоната. „За съжаление моето предупреждение, че влизането в еврозоната ще вкара страната в нов цикъл на засилваща се инфлация, се потвърди“, коментира финансовият експерт.

Според него се наблюдава процес, при който предишното увеличение се използва като обяснение за следващото. „Вижда се как всяко ново увеличение на цените се оправдава с предишното. Това е класическа ситуация на самовъзпроизвеждащ се инфлационен процес“, допълни Баклаян.

Така по-високите разходи за ток, вода и отопление оскъпяват работата на бизнеса. Компаниите прехвърлят част от увеличението в крайните си цени, което от своя страна се превръща в основание за нови корекции на заплати, услуги и тарифи.

Обезценяването на парите е големият проблем

Според Баклаян инфлацията не трябва да се разглежда само като сбор от отделни ценови увеличения, а като резултат от паричната политика и загубата на покупателна способност. „Докато не започнем да разглеждаме инфлацията като въпрос на паричната политика и обезценяването на парите, трудно ще можем да си обясним случващото се около нас“, заяви той.

По думите му институционалните проверки могат да установят отделни нарушения, но сами по себе си не могат да прекъснат общия инфлационен процес.

Докато липсва действаща политика за овладяване на ценовия натиск, защитата срещу обезценяването на доходите и спестяванията остава до голяма степен лична отговорност. Баклаян препоръчва разумно управление на семейните средства и внимателно планиране на разходите в условията на продължаващо поскъпване.