Токът, водата и парното завъртяха инфлационна спирала
Нови цени, по-скъпо отчитане и 20% ръст при уредите удрят наведнъж домакинствата
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Нови цени, по-скъпо отчитане и 20% ръст при уредите удрят наведнъж домакинствата
Годишната винетка поскъпва до 64,50 евро, увеличават и глобата за движение без валиден стикер
Следва се основният принцип на превалутирането
Лепенките с чип ще се слагат горе в средата на панорамното стъкло на автомобила
От днес влизат в сила новите, по-ниски цени на топлинната енергия за различни райони на страната. Причината е в основното гориво на топлофикациите - п...
Новите цени на тока за бита и бизнеса от 1 август ще са по-ниски от тези, които Комисията за енергийно и водно регулиране беше предвидила да влязат в...
София. Цените за материалите за изграждането на границата ни с Турция най-вероятно ще бъдат предоговорени. Това става ясно от доклада на комисията за...
Цените на ферибота при Оряхово падат в деня, в който се реже лентата на Дунав мост 2. От 15 юни таксите за превоз от българска и румънска страна става...