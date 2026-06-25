Винетките скачат с 30% от 1 август – вижте новите цени

От 1 август 2026 г. шофьорите ще плащат значително повече за движение по републиканската пътна мрежа. Правителството предлага увеличение с 30% на цените на електронните винетки – мярка, която е част от пакета за повишаване на бюджетните приходи и ограничаване на дефицита.

Предложението беше представено от финансовия министър Гълъб Донев при обсъждането на проектобюджета за 2026 година.

Ето колко ще струват винетките

Според публикуваните за обществено обсъждане промени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството новите цени ще бъдат:

Еднодневна винетка – 5,30 евро ;

Уикенд винетка – 6,60 евро ;

Седмична винетка – 10 евро ;

Месечна винетка – 19,90 евро ;

Тримесечна винетка – 35,90 евро ;

Годишна винетка – 64,50 евро.

За сравнение, в момента годишната винетка струва 49,60 евро, седмичната – 7,67 евро, а месечната – 15,34 евро.

Над 24 милиона евро допълнително в бюджета

Според разчетите на Министерството на финансите по-високите такси могат да донесат близо 24,6 млн. евро допълнителни приходи още до края на 2026 г.

В следващите години се очаква ефектът за бюджета да надхвърли 53 млн. евро годишно.

Защо поскъпват

От регионалното министерство обясняват увеличението с натрупаната инфлация, по-високите цени на строителните материали, енергоносителите и разходите за труд.

От ведомството припомнят, че цените на винетките не са променяни от 2019 г., когато беше въведена електронната система.

Според МРРБ приходите от винетни такси вече не покриват необходимите средства за поддръжката и обновяването на пътната инфраструктура. Данните показват, че повече от една трета от второкласните и третокласните пътища са в лошо състояние, а наличният ресурс позволява основно извършването на аварийни ремонти.

Защо увеличението влиза в сила през август

Според министерството началото на август е най-подходящият момент за въвеждането на новите тарифи, тъй като тогава трафикът на чуждестранни автомобили е най-интензивен.

Очакванията са част от допълнителните приходи да бъдат осигурени именно от транзитно преминаващите през България чуждестранни шофьори.

От 1 август с 30% ще бъде увеличена и компенсаторната такса за движение без валидна винетка.

При плащане в 14-дневен срок след издаването на електронния фиш тя ще нарасне от 35,79 евро на 46,50 евро.

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