Над 310 000 българи стигнаха осигурителния таван

Повече от 310 000 българи се осигуряват на максималния осигурителен доход, който от 1 август вече е 2300 евро. Това са повече от 10% от заетите у нас, показват данни на Националния осигурителен институт за май, предоставени от социалния министър Наталия Ефремова в рамките на парламентарния контрол.

Най-силно изпъква групата, включваща информационните технологии и свързани професионални дейности, откъдето идва близо една трета от всички осигурени на тавана. Не всички 310 340 души обаче ще усетят увеличението в пълния му размер, тъй като част от тях получават доходи между стария таван от 2111,64 евро и новия от 2300 евро.

ИТ секторът далеч пред останалите

Данните показват огромна разлика между отделните икономически дейности. Общо 102 468 души от информационните технологии, обработката на данни, професионалните и научните дейности и операциите с недвижими имоти се осигуряват на максималния доход.

Групата обхваща няколко сектора, но въпреки това разликата със следващите е значителна. В търговията на максимален осигурителен доход са 29 429 души.

На трето място са финансите и застраховането с 18 612 души. Следват енергетиката с 14 295 и строителството с 12 270 осигурени на тавана.

Болниците също попадат сред първите десет - там 9991 души се осигуряват върху максималния доход.

Само 652 души в държавното управление

Любопитна е картината в сектор "Държавно управление". Там едва 652 души са осигурени върху максималния осигурителен доход.

В някои икономически дейности броят им буквално се побира на пръстите на едната ръка. В една от категориите за отглеждане на животни те са само четирима, а при добива на декоративни скални материали - трима.

В добива на глина и каолин на максимума се осигуряват девет души. При производството на обувки и обработката на кожи те са 67, при религиозните организации - 31, при производството на турбини и двигатели - 23, а при добива на строителни материали - 35.

Минималният осигурителен доход дава друга картина

Депутатите са поискали от социалното министерство и данни за хората, осигурявани на минималния осигурителен доход. Тези числа обаче не показват пряко колко души са засегнати от повишаването на минималните осигуровки.

До 1 август минималният осигурителен доход за почти всички длъжности е бил равен на минималната заплата от предходната година и съответно е бил под действащото най-ниско възнаграждение. Затова в статистиката хората, осигурявани точно на този праг, са сравнително малко.

Най-много са в търговията - 1162 души.

Нова промяна и за работещите на непълно време

От следващата година предстои важна промяна и за хората на непълно работно време. Трудовият им стаж ще започне да се зачита почасово, което ще се отрази върху правата им за платен годишен отпуск и върху добавката за трудов стаж и професионален опит.

Промяната засяга най-вече хората, които работят между 4 и 7 часа дневно. В момента техният трудов стаж се зачита като пълен работен ден въпреки по-малкия брой часове.

По новия режим зачитането ще бъде пропорционално на действително отработеното време, както в момента се процедира при хората, които работят по-малко от 4 часа дневно.