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Изработваме по 16 лв. на час

Изработваме по 16 лв. на час

Работещите българи през третото тримесечие на годината са 3,653 млн. Общият брой отработени от тях часове е 1,468 млрд., обявиха от НСИ. На един зает...

04 декември | 23:05
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