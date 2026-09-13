Над 310 000 българи стигнаха осигурителния таван
Най-силно засегнат е ИТ секторът, а от 1 август максималният осигурителен доход вече е 2300 евро
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Най-силно засегнат е ИТ секторът, а от 1 август максималният осигурителен доход вече е 2300 евро
Обучението, недостигащите години и специалните права на репресираните позволяват доплащане на осигуровки
Работещите българи през третото тримесечие на годината са 3,653 млн. Общият брой отработени от тях часове е 1,468 млрд., обявиха от НСИ. На един зает...
Добрич. Проучване, направено от Инспекцията по труда в рамките на проект "Превенция за безопасност и здраве при работа", е установило, че 43 на сто от...