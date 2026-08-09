Неделята започва със слънце, следобед небето се обръща

Тази неделя ще започне с много слънце, но спокойното време няма да се задържи навсякъде до вечерта. Още преди обяд облаците ще започнат да се трупат над Западна България, а следобед нестабилността ще обхване и източната половина на страната. На места в Югозападна и Централна Южна България се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, като има условия и за градушки. Жегата леко ще отстъпи - максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, а в София около 30°.

Следобедът носи гръмотевици

Сутрешните часове ще бъдат предимно слънчеви, но с напредването на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Най-голяма е вероятността за краткотрайни бури в югозападните и централните южни райони.

Вятърът ще бъде слаб, а в Дунавската равнина и Източна България - умерен от североизток. Именно той ще помогне температурите да се понижат слабо спрямо предишните дни.

В планините времето бързо се разваля

Преди обяд по високите части ще преобладава слънчево време. Около и след обяд обаче облачността ще се увеличи и на много места ще превали.

В Рило-Родопската област валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, а следобед в масивите на Западна България временно ще се ориентира от север-северозапад.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 26°, а на 2000 метра - около 18°.

По морето слънце, но вълните се вдигат

Черноморието ще се радва на предимно слънчев ден. Следобед главно над северното крайбрежие ще се появи незначителна купеста облачност, без съществени валежи.

Максималните температури ще са между 28° и 31°, а морската вода остава топла - 25°-26°. Североизточният вятър обаче ще бъде умерен и ще усили вълнението до 3-4 бала.

В понеделник още по-хладно

Началото на новата седмица ще донесе предимно слънчево време. Следобед над Западна България ще се развие купеста облачност, но краткотрайни валежи се очакват само на отделни места в планините.

Температурите ще се понижат с още градус-два. Вятърът ще остане слаб, а в източните райони - до умерен от североизток.

После жегата се връща - до 38 градуса

Във вторник и сряда слънцето отново ще доминира, а времето ще бъде почти тихо. В Източна България ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър.

Температурите бързо ще тръгнат нагоре и в сряда максималните стойности ще достигнат между 33° и 38°.

Горещият епизод обаче няма да продължи дълго. В четвъртък и петък вятърът от изток-североизток ще се усили и ще започне да нахлува относително по-хладен въздух.

Облачността ще стане по-значителна, а вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици отново ще се увеличи. В четвъртък те ще бъдат на повече места в Централна и Югозападна България, а в петък - главно в планинските райони.

До петък дневните температури отново ще се върнат към около 30°. В събота валежите ще намалеят, слънцето ще вземе превес, а температурите ще останат почти без промяна.