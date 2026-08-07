Лято на макс! До 37 градуса, но небето готви изненади

Денят започва със слънчево време в цялата страна, но следобед атмосферата ще стане по-динамична. Над западната половина на България и Североизточните райони ще се развият купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево и горещо.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който няма да успее да охлади чувствително въздуха. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, а в София се очакват около 32 градуса.

В планините денят също ще започне със слънце, но следобед над масивите в Западна и Централна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър, а температурите ще достигнат около 26 градуса на 1200 метра и около 18 градуса на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието времето ще бъде отлично за плаж. Очаква се предимно слънчево време, а следобед ще има само временни увеличения на купестата облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Морската вода остава приятна за къпане – 25-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо – 1-2 бала.

И през почивните дни лятото няма да отстъпи. Времето ще остане предимно слънчево, а следобед на отделни места в западната половина на страната и в Североизточна България отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще се задържат между 32 и 37 градуса.

Според прогнозите до средата на новата седмица времето ще остане стабилно – слънчево, с типичната за сезона следобедна купеста облачност. Вятърът ще бъде слаб от североизток, а температурите ще се запазят почти без промяна.