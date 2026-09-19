Наш град изпревари всички. Направи нещо уникално

Бургас отново доказа, че е най-иновативният и модерен град у нас. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в морския град. Иновативното съоръжение е поставено на едно от най-възловите и натоварени за пешеходците места в морския град. Пешеходната пътека използва изкуствен интелект, за да предпази пешеходците. Тя е до училище и детска градина, а през лятото трафикът по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, които влизат от АМ „Тракия“ към центъра на Бургас, информира NOVA tv.

Вградена камера разпознава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава водачите. Самата пътека е на принципа на модул, който има вградена камера със сензор. При наличие на пешеходци в обхвата на подхода към пешеходната пътека този сензор подава информация на светлинни индикации, които започват да мигат и предупреждават отдалече водачите на превозни средства да намалят скоростта и при необходимост да спрат.

Системата работи денонощно, но ефектът е по-силен в тъмната част на денонощието, когато пешеходците се забелязват по-трудно. Пътните знаци също са обновени Решението за поставянето на интелигентната пешеходна пътека е на Общински съвет - Бургас. Изработена е за две седмици от бургаска фирма, а общината обмисля монтирането на още такива съоръжения на натоварени улици в града.



