Кулинарни звезди разпалват Бургас. Три дни вкус, музика и традиции

Звездите от Hell’s Kitchen слизат край морето за голям кулинарен празник, който ще събере на едно място българската кухня, музиката, традициите и популярни лица. Националният фестивал „Вкусовете на България“ започва официално на 5 септември от 17:30 ч. на Морска гара - Бургас. След това празникът продължава на 6 септември в Поморие и на 7 септември в Руен, като амбицията на организаторите е гастрономията да се превърне в мост между културата, туризма, местните производители и хората, които пазят българските традиции.

Голямото откриване в Бургас е с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, Община Бургас и Областна администрация-Бургас. Сред специалните участници са популярните шеф-готвачи Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков, познати на телевизионната публика от Hell’s Kitchen. Те ще се включат в кулинарната програма и ще се срещнат на живо с гостите на фестивала.

На сцената ще излязат още Пламена Петрова от „Като две капки вода“ и Ивелина Иванова, позната от „Ергенът“. Българският фолклор и традиции ще бъдат представени от СНЦ „Каменовски традиции“ от Камено, а водещ на официалното откриване и цялата програма ще бъде Искрен Пецов.

Фестивалът обещава не само гледане, но и истинско преживяване за публиката. Ще има кулинарни демонстрации, местни продукти, музика на живо, срещи с популярни лица и забавления за цялото семейство. Входът е свободен, а храните и напитките, които се предлагат в рамките на фестивалната програма, също няма да се заплащат.

Празникът продължава навръх 6 септември - Деня на Съединението, в Поморие. Началото там е от 17:30 ч. пред читалището, като към Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков ще се присъедини шеф Решат. Специален международен гост ще бъде гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос, а на сцената отново ще се появи и Пламена Петрова.

Третият ден от началния фестивален тур е посветен на община Руен. На 7 септември от 13:30 ч. пред сградата на общината „Вкусовете на България“ ще събере местната общност около кухнята, музиката и традициите. В програмата ще участват Никола Симеонов, шеф Решат, Пламена Петрова, певицата Димана и Разградският театър, а специално място е отделено и за читалищата от населените места в общината.

Още първите издания на „Вкусовете на България“ привличат сериозно медийно внимание. За старта ще пристигнат и международни журналисти, които ще отразяват събитията наред с представители на национални и регионални български медии. Идеята е фестивалът да бъде представен не просто като поредица от кулинарни събития, а като национална платформа, която показва България чрез нейната кухня, местни продукти, културно наследство и традиции.

Зад инициативата стоят и редица партньори от туристическия, ресторантьорския и хранителния бизнес. Сред тях са супермаркети „Жанет“, Avenue Deluxe Hotel, хотел „Мелницата“ - Несебър, Grand Hotel & SPA Primoretz, Marina Burgas Hotel, ресторант DOCK 5, ресторант SOL, водите DEVIN, „Туристическо пиво“, Fishland, млечни продукти „Зоров 91“ и вината „Старосел“. Така още с първите си спирки „Вкусовете на България“ се опитва да събере в една обща витрина това, което страната ни може да предложи - добра храна, местни производители, музика, традиции и море.