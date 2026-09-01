Фънки нокаутира Дара: Евровизия е пародия

Димитър Ковачев – Фънки не спести остри думи, когато бе попитан за Евровизия и Дара. "Въобще не ми пука! Това е някакъв майтап!", отсече той.

"Въобще не ме интересува къде ще е този селски фестивал! Направо даже да си го кажем - и гейски фестивал! То това не е музика и въобще не ме интересуват тези речтативи и сатанински подскачания!", заяви музикантът пред "България днес".

По негови думи битката между градовете е в типичния български стил: "Тоест кой повече ще се набълбука от тази музикална пародия! За това е битката!".

Фънки казва още: "И Дара не я харесвам. Не ми е въобще извънземна, просто ми е много обикновена. Парчето й "Джумбарум бабанга" за мен е музикално недоразумение!".

Той се чуди как е възможно светът да е полудял по "Бангаранга", но допълва: "Вижте, зависи обаче кой свят! По това парче се захласва някакъв такъв свят, в който аз нямам място там. Аз много добре знам този идиотски конкурс какво представлява".

Фънки признава, че и преди десетилетия, когато например френската певица Ванеса Паради спечели първо място, "Евровезия" пак не е била на ниво.

"И през 80-те години на миналия век си беше същата трагедия и идиощина! И никога не ме е интересувала! Разберете, има толкова много стойностни музикални фестивали по света! Освен това аз не съм голям радетел на попа".

После се замисля, преди да отговори на въпрос дали би могъл да назове някой стойностен млад български поп изпълнител и начумерено казва: "Не!".