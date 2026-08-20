Държавата отвърза хазната. Ключов ход за "Евровизия"

Бургас вече влиза в усилена подготовка за домакинството на „Евровизия“, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса.

Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за песенния конкурс, и кмета на Бургас Димитър Николов.

„Това беше първият работен контакт между нас и кмета на Бургас. Градът показа силна мотивация и изпреварващи действия“, заяви Христов.

По думите му оперативната работа вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок.

„Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо“, коментира вицепремиерът.

Според него Бургас е сред най-динамичните градове в страната, а домакинството на „Евровизия“ ще даде възможност България да бъде видяна от милиони зрители по света.

„Чака ни много вълнуващ сезон“, каза Христов.

20 млн. евро за началото

Държавата планира сериозно финансово участие в организацията. За настоящата година са предвидени около 20 млн. евро, като 15 млн. евро са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационния процес.

Останалите средства ще бъдат използвани за текущите нужди по подготовката.

Средствата ще покриват широк спектър от дейности — инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика и популяризиране на България като туристическа дестинация.

„Ние в правителството възприемаме „Евровизия“ като възможност да се брандира България, тъй като предлагаме всичко — цялата гама туристически услуги: вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм“, посочи Христов.

Бургас или София? Кметът иска спорът да приключи

Вицепремиерът защити избора на Бургас за домакин и подчерта, че морският град вече е доказал способността си да организира мащабни събития и проекти.

Кметът Димитър Николов пък призова да няма повече спорове около избора на град.

„Искам да сложим точка по темата с избора на домакин и да престанем да гледаме назад. Нямаме никакво време — състезаваме се с него“, заяви Николов

Предстои да бъдат съгласувани множество административни процедури, включително тези по Закона за обществените поръчки. Нужна е детайлна справка за необходимите средства. „Имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни в момента са цифрите, които трябва да кажем като средства. Важно е да има много стриктно съгласуване и обявяване на обществените поръчки, защото сроковете ни притискат“, обясни кметът.

Една от приоритетните цели е до края на годината подготовката на залата да бъде достатъчно напреднала, за да се проведе тестов концерт с участието на експерти на EBU. Тестовото събитие ще позволи да бъдат проверени всички ключови елементи - вътрешната логистика, акустиката, техническото обезпечаване и организацията на залата. При установяване на проблеми ще има време те да бъдат отстранени преди същинския конкурс.

Допълнително предизвикателство е доставката на необходимата техника. Значителна част от съоръженията и оборудването се очаква да пристигне от Китай. „Това е изключително бавно заради сложните глобални процеси. Ние сме длъжни да наваксаме, за да не чакаме до последния момент доставки на контейнери с техника и оборудване“, посочи кметът на морския град.