Милошев за Евровизия: Поздравявам Милотинова, България има огромен шанс

„Поздравявам генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова за енергията и усилията, които полага за организирането на конкурса „Евровизия 2027“, заяви министърът на културата Евтим Милошев в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му подготовката върви в добра посока, а конкурсът вече се оформя като проект с национално значение, а не само като голямо музикално събитие в Бургас.

Процесът е контролиран

„Смятам, че процесът е контролиран и „Евровизия 2027“ си намери страхотен домакин в лицето на Бургас“, каза Милошев.

Той разказа, че преди няколко дни е имал среща с кмета на града Димитър Николов. По думите му и на местно ниво има огромен фокус, енергия и внимание към организацията, така че България да се представи като добър домакин на конкурса.

Милошев подчерта, че усилията вече не са концентрирани само около основната сцена. Министерството на културата събира и селектира множество предложения за съпътстващи прояви, които да разширят ефекта от събитието.

„От Министерството на културата селектираме множество предложения за съпътстващи събития, предаваме ги към вицепремиера Иво Христов, към инициативния комитет, който създадохме на ниво министри. Целта е да може да се подкрепят всички тези съпътстващи събития около голямото централно събитие“, каза министърът.

Бургас е домакин, но сцената е България

Според Милошев голямата възможност е „Евровизия 2027“ да не остане само локално събитие за Бургас, а да се използва като платформа за представяне на цялата страна. „Бургас е домакин, но сцената е България“, заяви той.

Министърът е убеден, че международното внимание към конкурса може да има продължителен ефект и след финала. „Убеден съм, че това море, тази енергия и тези млади хора ще се връщат и за културни прояви, и за туристически прояви, и за бизнес идеи в нашата родина. Убеден съм в това нещо“, каза Милошев.

По думите му България има рядък шанс да използва „Евровизия“ като витрина пред Европа и света. „Това е такава платформа, която имаме всички възможности да използваме по най-правилния и най-добрия начин, за да покажем и в Европа, и в света едно съвременно, активно лице на България“, заяви министърът.

Милотинова: Трябва да покажем какво може България

Ден по-рано генералният директор на БНТ Милена Милотинова също постави акцент върху националния мащаб на домакинството. „Надяваме се да направим едно прекрасно домакинство на конкурса „Евровизия 2027“ в Бургас, което да покаже целия талант на България, всички красоти на страната ни и да покаже цялото ни гостоприемство“, заяви тя.

Милотинова подчерта, че предизвикателството е безпрецедентно за страната. „Трябва да покажем, че България може да организира толкова голямо събитие, защото страната ни никога не е организирала толкова голямо събитие и не сме имали събитие от такъв мащаб“, каза генералният директор на БНТ.