Йотова от Кюстендил: Тук се усеща българският корен

Кюстендил отново се превърна в сцена на един от най-пъстрите си празници - Празника на плодородието, който събира история, земеделие, традиции и музика. Сред гостите беше президентът Илияна Йотова, която определи града като все по-притегателен и туристически и призна, че идва тук за втори път само в рамките на тази година, защото го смята за един от най-хубавите градове в България.

Тук се усеща българският корен

От сцената на площад „Велбъжд“ Йотова описа Кюстендил като „уютния дом на есента“ и свърза красотата на Осоговската планина и плодородната земя с начина, по който местните хора пазят традициите си. По думите й именно това кара всеки гост да се чувства у дома.

„Тук в Кюстендил се усеща българският корен, пазят се традициите и онази извечна любов на всеки българин към земята, която го храни“, заяви президентът. Тя припомни и древната история на Пауталия, където върху римски монети са изобразявани земните блага - знак, че плодородието на този край е било ценено още преди векове.

Йотова обърна внимание и на културното наследство на региона, като припомни връзката на Кюстендил с Владимир Димитров - Майстора. Според нея творчеството му е уловило духа на града и хората му и го е пренесло далеч извън пределите на страната. Президентът посочи още, че развитието на Кюстендил се дължи на неговите жители и на усилията на местната власт.

130 години от първото овощарско изложение

Тазгодишният Празник на плодородието има специален повод - навършват се 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено именно в Кюстендил. Събитието поставя началото на традиция, която по-късно утвърждава града като „Овощната градина на България“.

Кметът Огнян Атанасов поздрави жителите и гостите на града и подчерта значението на приемствеността. По думите му традицията трябва да бъде предавана на следващите поколения. За 130-годишнината е изработена и 15-метрова ръчно направена покривка с автентична българска шевица, върху която са изложени плодовете на Института по земеделие в Кюстендил.

Празник с музика и фолклор

След приветствието си Йотова изслуша изпълнение на децата от вокална група „Калпазани“ при Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кюстендил. Празничната програма продължи с концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл.

Празникът на плодородието продължава три дни и включва изложение на художествено аранжирани щандове с плодове и зеленчуци, детски работилници, фолклорни прояви и представяне на домашно приготвени зимнини.

Така Кюстендил отново събра на едно място онова, което най-силно го отличава - плодородната земя, традициите и усещането за живо наследство, което не стои само в миналото, а продължава да се предава от поколение на поколение.