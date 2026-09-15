Президентът от Силистра: Да превърнем града в европейска перла

„Нека Силистра да расте така, че утре да бъде една от европейските столици, в която мнозина ще искат да дойдат, да видят величието на историята ни, да видят съвремието.“ С тези думи президентът Илияна Йотова приветства жителите и гостите на празника на Силистра, който се отбелязва на Кръстовден.

„Това е общото ни желание и работа на нас, хората, които сте избрали. Ще направя всичко възможно тази перла на Дунавския бряг - градът Силистра, цялата община, да бъде за пример на нашите партньори и на всеки, който дойде в града“, заяви държавният глава.

Крайовската спогодба върна Силистра там, където й е мястото

Президентът подчерта, че празникът на Силистра е свързан и с изключително важен момент от българската история - Крайовската спогодба, „която върна Силистра там, където й е мястото - в нашето Отечество“.

„Това беше голям акт на големи държавници, за да може днес всички ние да се радваме на този красив град, да бъдем заедно и да създаваме бъдещето на децата ни“, заяви Йотова.

В приветствието си президентът открои дългата история на Силистра, белязана както от периоди на слава, така и от тежки изпитания.

„Днес Силистра е модерен град, един от най-хубавите в България, с особена атмосфера, споменът от която остава за цял живот“, посочи Илияна Йотова.

Богатството на Силистра са хората

Президентът специално подчерта облика и духа на града. „Чудесната архитектура, чудесните паркове, духът на хората, които живеят тук, създават семейства, работа, отглеждат децата и внуците - това е богатството на Силистра“, заяви тя.

Илияна Йотова пожела на общината пълни детски градини и пълни училища - знак, че градът има бъдеще и младите хора избират да останат в него.

Най-важна остава човешката съпричастност

Държавният глава отправи и силен призив за единство. „Нека да бъдем единни, да си подаваме ръце всеки път, когато някой от нас има нужда. Какъвто и изкуствен интелект да се развива, най-важното е човешката съпричастност и обич. А вие ги притежавате“, обърна се президентът към силистренци.

По-рано Илияна Йотова проведе среща с кмета на община Силистра Александър Сабанов, председателя на Общинския съвет Димитър Трендафилов и областния управител Николай Неделчев.