Просветният министър към децата: Не се страхувайте да грешите

„Бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите.“ С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към учениците в началото на новата учебна година. В специално послание той поздрави учители, директори, педагогически специалисти, родители и деца, като постави акцент върху любопитството, доверието между семейството и училището и ежедневните усилия на хората, които работят с децата.

Истинското начало не е само първият звънец

Според проф. Вълчев всяка учебна година символично започва със звънеца, но зад него стоят усилията на хиляди хора, обединени от една цел - всяко дете да получи знания, увереност и възможност да намери своя път.

„Именно в училище децата постепенно откриват себе си и света - учат се да задават въпроси, да търсят отговори, да защитават позицията си и да уважават другия. Да бъдат свободни в мисленето си и отговорни в действията си“, посочи образователният министър.

Той подчерта, че ролята на училището далеч не се изчерпва с усвояването на учебния материал. То трябва да помогне на младите хора да изграждат самостоятелно мислене, характер и способност да вземат отговорни решения.

Зад всеки малък успех стоят много невидими усилия

Специална част от посланието на Вълчев е насочена към учителите. По думите му голяма част от най-важната работа в класната стая остава невидима за останалите.

„Зная, че зад всеки малък успех стоят много ежедневни усилия, които често остават невидими. Да задържите вниманието на едно дете, да го мотивирате, да бъдете взискателни, без да го отказвате, и да намирате път към него дори когато това изглежда трудно“, заяви министърът.

Именно тези всекидневни усилия според него превръщат учителската професия в мисия. Вълчев благодари и на останалите педагогически специалисти, които подпомагат развитието и устойчивостта на децата, както и на директорите, от които зависи отделните професионалисти да се превърнат в истински екип.

„На всички Вас благодаря за усилията и отговорността, с които посрещате новата учебна година“, заяви той.

Училището и семейството трябва да бъдат от една страна

Друга ключова тема в обръщението е връзката между родители и учители. Вълчев призова педагогическите специалисти активно да търсят диалог със семейството, вместо отношенията да се изграждат единствено при възникването на проблем.

„Търсете разговора и приобщавайте родителите - те могат да бъдат Вашите най-ценни съюзници“, каза министърът.

Според него, когато училището и семейството си имат доверие и отправят едни и същи послания към детето, шансът то да разгърне способностите си е много по-голям.

Към родителите Вълчев също отправи благодарност за ежедневните им усилия. „Нека и през тази година училището и семейството бъдат заедно в най-важното - да помагаме на децата да растат уверени, знаещи и способни да следват своя път“, заяви той.

Най-важната молба към учениците

Най-прякото послание на министъра към децата е събрано в една дума - любопитство.

„А към учениците искам да се обърна с една проста молба - бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите“, призова Вълчев.

Той подчерта, че смисълът на училището не е просто децата да запаметяват готови отговори.

„Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате“, заяви министърът.

Думите му са насочени към идеята учениците да бъдат активни участници в образованието си - да задават въпроси, да проверяват, да експериментират и да не възприемат грешката като провал, а като част от пътя към знанието.

Специални думи за първокласниците

Най-малките ученици получиха и отделен поздрав. За хилядите деца, които за първи път прекрачват училищния праг, проф. Вълчев пожела първата среща с класната стая да бъде начало на истинска любов към знанието.

„Пожелавам Ви да влезете в класната стая с усмивка и да срещнете учители, които ще ви накарат да обикнете знанието и да почувствате училището си като втори дом“, обърна се той към първокласниците.

„Пред Вас започва едно голямо приключение, търсете и откривайте - както знания, така и нови приятелства“, добави министърът.

Вълчев поздрави и всички образователни институции, при които учебната година няма една и съща начална дата - детските градини, спортните училища и други образователни институции, частните училища и детски градини, както и стотиците български неделни училища зад граница.

„Поздравявам всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца. Уверен съм, че заедно ще намерим верния път към новите предизвикателства на днешния и утрешния ден“, завърши министърът.