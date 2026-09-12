Край! Окончателно решение за първия учебен ден
Министърът на образованието се произнесе
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Министърът на образованието се произнесе
Георги Вълчев поиска край на цените от 350-400 евро и заговори за по-висока помощ през 2027 г.
От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
Обмислят се нови решения за изпитите след 4. и 10. клас
Новината съобщи министър Георги Вълчев
Георги Вълчев благодари на учители, учени, творци и българските неделни училища зад граница за съхранения дух
Проф. д-р Георги Вълчев е автор на редица значими научни публикации и монографии
Директори могат да влияят на служители, проверки текат, няма сигнали засега
Предлага да стане и официален празник, ето на какво
В кабинета ме покани Андрей Гюров, каза просветният министър
Новите обучения дават повече инструменти и свобода в преподаването
Обяви я министърът на образованието на форум в Букурещ
Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена, каза проф. д-р Сашо Пенов
Готови ли са училищата за началото на учебната година, коментира проф. Сашо Пенов
Той поздрави за успеха родителите и учителите на отличените ученици
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Диян Стаматов за заместник-министър на образованието и науката, информираха от пресцентъра на Министерски...
АБВ са част от управляващото мнозинство, когато имат полза от това.Основните партньори в управлението са ГЕРБ и РБ и тази формула се доказа и с гласу...
У нас да си министър на образованието е занимание, сходно с това на сапьора - можеш да сгрешиш само веднъж. Едва ли има друга държава, в която всяка м...
Вицепремиерът Меглена Кунева бе гласувана за министър на образованието в парламента. Номинацията й за поста обаче мина буквално на косъм след инфарктн...
АБВ няма да подкрепи кандидатурата на Меглена Кунева, по-разумно е номинацията да бъде изтеглена и да бъдат проведени задълбочени консултации, включит...