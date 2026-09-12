Всичко за Министър На Образованието

Следете всички новини, анализи и коментари за Министър На Образованието. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Политика Образование
Майстор по реформи

Майстор по реформи

У нас да си министър на образованието е занимание, сходно с това на сапьора - можеш да сгрешиш само веднъж. Едва ли има друга държава, в която всяка м...

05 февруари | 6:55
0 коментара
12376