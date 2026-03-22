Просветният министър алармира! Риск от натиск в училищата преди изборите

Съществува риск от натиск върху учители и служители в училищата в навечерието на изборите, макар към момента да няма подадени сигнали за нарушения. Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов. По думите му системата е подготвена организационно, но ключов остава въпросът дали всички участници ще спазват правилата. Опасенията са свързани основно със възможно влияние от страна на директори върху персонала.

„Ако директорът е назначен или привърженик на някоя партия, може да окаже натиск върху работещите в училището. Може да има някакво въздействие - включително и в материален план“, предупреди Игнатов, като уточни, че към момента няма постъпили сигнали за подобни действия.

Министърът посочи, че няма данни за политическа пропаганда в училищата, а системата е готова да осигури нормално протичане на изборния процес. Не са отчетени и проблеми със ремонтни дейности в учебните заведения.

Паралелно със подготовката за вота, МОН предлага 20 април - денят след изборите и годишнината от Априлското въстание - да бъде обявен за присъствен, но неучебен ден. Целта е учениците да отбелязват историческото събитие, като предложението ще бъде оставено на следващото правителство.

Министърът коментира и случая със частното училище „Космос“, свързан със трагичен инцидент. По думите му при проверка са установени липсващи документи, включително договор със родителите, като впоследствие част от тях са били представени. Случаят е предаден на прокуратурата, тъй като не е било ясно при какви условия ученикът е посещавал училището.

След този казус са започнали проверки в редица учебни заведения за коректното отчитане на отсъствията. Според Игнатов системата като цяло функционира добре, но има отделни пропуски.

Министърът засегна и случай със самоубийство на ученик в Нова махала, като посочи, че е имало данни за системен тормоз, включително вербален и вероятно физически. Трима души, свързани със случая, вече не работят в училището. По думите му има и друг подобен случай, който обаче не е свързан със образователната система.

