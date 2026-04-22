Голямото преброяване приключва - кой печели местата в парламента

Продължава повторната проверка на данните от изборите в неделя в Централната избирателна комисия (ЦИК). Всички Районни избирателни комисии (РИК) вече предадоха протоколите от секционните комисии за преглед и отстраняване на евентуални несъответствия.

Очаква се утре (четвъртък) да бъде публикувано официалното разпределение на мандатите в новия парламент. До края на седмицата трябва да станат ясни и имената на избраните депутати.

Във вторник РИК предадоха пълния комплект протоколи в ЦИК, което даде възможност да започне финалната фаза на обработка на резултатите. Проверката има за цел да гарантира точността на данните и да отстрани евентуални разминавания между секционните и районните отчети.

По предварителни данни най-голяма парламентарна група ще има Прогресивна България със 131 народни представители. ГЕРБ-СДС се очаква да разполагат с 39 депутати, а ПП-ДБ - с 37. ДПС ще получи 21 мандата, докато най-малката група в парламента ще бъде Възраждане с 12 депутати.

След обявяването на окончателните резултати предстои и следващата ключова стъпка - свикването на Народното събрание. Очаква се президентът Илияна Йотова да насрочи първото заседание най-вероятно в сряда или четвъртък от следващата седмица, както вече беше посочено от държавния глава.

