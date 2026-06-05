Стармър не се шегува: Русия ще ни нападне!

Светът е изправен пред безпрецедентна заплаха от Трета световна война, след като британският премиер Киър Стармър взриви публичното пространство с шокиращо предупреждение. Русия може да предприеме директна военна атака срещу страните от НАТО още през 2030 г., предаде Франс прес. Лидерът на лейбъристкото правителство направи зловещата прогноза по време на инспекция в завод от отбранителната промишленост в Уилтшър, позовавайки се на строго секретни доклади.

Разузнаването вдигна червен флаг за глобален сблъсък

По думите на Стармър оценките на британските разузнавателни служби и тези на съюзниците от Алианса сочат, че Кремъл активно се подготвя за мащабна агресия в близките години. Британският премиер беше пределно ясен, че човечеството в момента преживява най-опасния, критичен и абсолютно непредвидим период в съвременната си история, което налага незабавна мобилизация на силите за сигурност. Това изказване напълно съвпада с мрачната прогноза на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който наскоро обяви, че Москва ще бъде готова да използва реална военна сила срещу пакта в рамките на пет години.

Лондон спешно напомпва армията си с милиарди

Изправен пред реалната заплаха от руска инвазия в Европа, Лондон предприема спешни мерки за радикално модернизиране на своите отбранителни способности, които сериозно отслабнаха през последните десетилетия заради системно недофинансиране. Британското правителство се ангажира светкавично да увеличи военните си разходи, за да гарантира националната сигурност. Настоящият кабинет ще публикува своя ключов стратегически инвестиционен план за отбраната броени дни преди решителната среща на върха на НАТО в началото на юли.

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