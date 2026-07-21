Цунами в Ламанша! Руска бойна фрегата откри огън

Високо напрежение в Ламанша. Руската военна фрегата "Неустрашими" е провела внезапно артилерийско учение с бойна стрелба. Това е станало вчера само на 74 км южно от Плимут, Югозападна Англия.

Британският кралския военноморски флот е наблюдавал учението и продължава да следи отблизо дейността на кораба, е заявил говорител на министерството на отбраната пред Би Би Си.

"Неустрашими" е била наблюдавана и от френски военен самолет, който е осъществил радиовръзка с военния кораб, молейки го да изясни намеренията си.

Преди откриването на огън руската фрегата е информирала британския патрулен кораб "Tyne" за намерението си да проведе артилерийска дейност, като е поискала да се премести на по-безопасно разстояние, което той направил.

Руските стрелби са се провели в международни води и са продължили 30 минути.

Източници от британското министерство на отбраната не са пожелали да коментират пред Би Би Си дали инцидентът съвпада случайно с началото на премиерския мандат на Анди Бърнам.

Руски военни кораби редовно преминават през международни води в Ламанша, които са отделени от териториалните води на Обединеното кралство и Франция, напомня британската обществена медия.