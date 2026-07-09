Москва избухна срещу НАТО. Захарова предупреди за катастрофа

Русия осъди остро решенията от срещата на НАТО в Анкара и предупреди, че те могат да имат „катастрофални“ последици. Реакцията на Москва дойде, след като страните от алианса обещаха военна помощ за Украйна в размер на 70 млрд. евро и потвърдиха ангажимента си към колективната отбрана по член 5.

В декларацията си НАТО обяви и оръжейни сделки за поне 50 млрд. долара. Кремъл представи решенията като опасна ескалация, а генералният секретар Марк Рюте заяви, че вътрешните спорове в алианса не го отслабват, а показват демократичната му устойчивост.

Гневът на Москва

"Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в позиция, публикувана на сайта на ведомството.

Москва реагира най-остро на военната помощ за Украйна и на потвърдения ангажимент към колективната отбрана. За Русия това е сигнал, че НАТО не само продължава подкрепата за Киев, но и обвързва войната със собствената си дългосрочна сигурност. Руската дипломация представи решенията от Анкара като част от курс към милитаризация и по-дълбоко противопоставяне със Москва.

В декларацията от срещата страните от НАТО потвърдиха "непоколебимия си ангажимент" към член 5 - принципа, че нападение срещу един съюзник се приема като нападение срещу всички. Това послание е особено важно на фона на войната в Украйна и руските предупреждения към Запада.

Украйна остава в центъра

В рамките на форума в Анкара страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро. Пакетът идва в момент, когато Киев настоява за повече системи за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и дългосрочни гаранции за сигурност.

НАТО обяви и оръжейни сделки за поне 50 млрд. долара. Те трябва да покажат, че алиансът увеличава не само политическата си подкрепа, но и производствения капацитет на отбранителната индустрия. Ройтерс отбелязва, че преди срещата генералният секретар Марк Рюте е говорил за „зашеметяващо“ увеличение на европейските разходи за отбрана и за нужда от отбранителна „революция“ в алианса.

Точно това ядосва Москва. От руска гледна точка новите пакети означават още оръжие за Украйна и още по-дълбоко въвличане на НАТО в конфликта. От гледна точка на алианса обаче помощта е необходима, за да може Киев да продължи да се защитава срещу руската агресия.

Захарова търси пукнатини

В изказването си Захарова заяви, че "пукнатините (между САЩ и партньорите от НАТО) не могат да бъдат скрити".

"На този фон американците не крият разочарованието си от Северноатлантическия блок", отбеляза тя. "Въпросът с Гренландия не е решен по американския сценарий. Има и негодувание от страна на Вашингтон, че според него членовете на алианса не са оказали подкрепа, когато САЩ са се нуждаели от нея."

Думите й стъпват върху реални спорове в алианса. Срещата в Анкара беше белязана от напрежение около исканията на президента Доналд Тръмп към съюзниците, темата за разходите за отбрана, Иран и Гренландия. Въпреки това след форума Тръмп заяви, че е имало „много единство“, а Асошиейтед прес обобщи, че лидерите са потвърдили подкрепата за член 5 въпреки трудното начало на срещата.

Рюте отговори към Путин

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте даде различен прочит на споровете. В интервю за Ройтерс той заяви, че разногласията между Тръмп и други лидери показват силата на алианса като демократична система. Според него съюзниците могат да спорят, да се карат и след това отново да се обединят.

Рюте посочи, че това трябва да бъде урок за руския президент Владимир Путин. "Бих казал на Путин: Вие самият се нуждаете от повече и по-открити дискусии по проблемите", заяви генералният секретар на НАТО пред Ройтерс.

Това послание беше директен отговор на руската теза за разпад и пукнатини в алианса. НАТО признава вътрешните спорове, но ги представя като нормална част от политическата система, а не като слабост. За Москва обаче всяко напрежение между Вашингтон и европейските столици остава удобен аргумент, че Западът не е толкова единен, колкото твърди.

Русия търси опора в Сахел

Докато атакуваше НАТО заради Украйна, Москва потвърди и друга линия от външната си политика - разширяването на влиянието в Африка. Руският външен министър Сергей Лавров изрази "подкрепата си" за военните режими в региона Сахел по време на посещение в Ниамей, столицата на Нигер. Там той участва във втората среща на високо равнище с колегите си от Мали, Буркина Фасо и Нигер, трите страни от Алианса на държавите от Сахел.

В обща декларация Русия и АДС "потвърдиха общото си желание да продължат да задълбочават сътрудничеството си в политическата, дипломатическата, икономическата и социалната област".

Страните изразиха задоволство от "засилването на военното и военнотехническото сътрудничество помежду си". В текста се казва още, че Русия потвърждава "желанието си да продължи подкрепата си за укрепване на оперативните способности на въоръжените сили на държавите от АДС".

От „Вагнер“ към Африканския корпус

Русия и нейната частна военна компания "Вагнер", преструктурирала се сега в т.нар. Африкански корпус, подпомагат страните от АДС в борбата срещу джихадистки групировки. Тези групировки убиха десетки хиляди хора на територията на държавите от регионалното обединение.

В комюникето си Москва и страните от АДС осъдиха "варварските терористични атаки". Русия си сътрудничи със страните от организацията и по линия на енергетиката и добива на полезни изкопаеми.

Първата среща между Русия и АДС на министерско равнище се състоя в Москва през април миналата година. Трите страни - Мали, Буркина Фасо и Нигер - се управляват от военни хунти, дошли на власт с преврати между 2020 и 2023 г. След тези преврати те постепенно замениха традиционно близките си отношения с бившата колониална метрополия Франция със сближаване с Москва.

Двете посоки на Москва

Руската реакция срещу НАТО и визитата на Лавров в Нигер показват две линии в политиката на Москва. В Европа Русия се опитва да представи решенията на алианса като опасна ескалация и да говори за пукнатини между съюзниците. В Африка тя демонстрира, че има свои партньори, военни канали и влияние извън западната система. Така гневът срещу НАТО върви заедно със заявка, че Москва няма да остане изолирана, докато войната в Украйна продължава.

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