Подкрепяме санкциите срещу Русия с две изключения

България подкрепя санкции срещу Русия, които имат реален икономически ефект и допринасят за прекратяване на войната, но се противопоставя на мерки с предимно символичен характер. Това заяви външният министър Велислава Петрова във връзка с обсъждания в ЕС нов пакет ограничения срещу Москва.

По думите ѝ санкциите трябва да оказват натиск върху руската икономика и да насърчават връщането към преговори, без да причиняват по-големи щети на държавите членки на ЕС. България има резерви към част от предложенията в енергийния сектор, както и към санкции срещу Патриарх Кирил, които според София са по-скоро символични и могат да се окажат контрапродуктивни.

"Санкциите имат за цел да окажат икономически натиск, така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е изгодно и да се насърчи връщането към преговори. Когато става въпрос за санкции, които имат предимно символичен характер, а не реални икономически последици, България се противопоставя.



В момента пакетът се обсъжда на ниво Европейски съюз, като много държави имат резерви. Той все още не е в окончателния си вариант. Българската позиция е ясна – ние подкрепяме санкции, които имат реален икономически ефект, но не водят до по-големи щети за държавите членки, отколкото за държавата, която води войната.



Основната ни цел е да се стигне до ситуация, в която могат да се водят ефективни преговори. Има редица елементи, които не подкрепяме – от една страна в енергийния сектор, а от друга – санкции, свързани с руския патриарх Кирил, които попадат в категорията на символични мерки. Те имат потенциал да бъдат контрапродуктивни", каза министърът на външните работи Велислава Петрова.

Досега идеята за вкарване на Кирил Московски (Владимир Михайлович Гундяев) в черния списък на Евросъюза неизменно бе стопирана от Унгария, когато премиер бе Виктор Орбан. Но с идването на власт на новото правителство на Петер Мадяр, страната е изразила готовността си да позволи най-сетне главата на Руската православна църква да попадне под санкции.

България и досега е заемала предпазлива позиция по въпроси, свързани с Руската православна църква и патриарха ѝ. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу Кирил тя беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери.

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