Кирил и Алекперов отпадат! България гласува за новите санкции срещу Русия
Пълното споразумение в ЕС обаче се бави заради нерешени въпроси в енергетиката, финансите и морските услуги
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Пълното споразумение в ЕС обаче се бави заради нерешени въпроси в енергетиката, финансите и морските услуги
Позицията на България ще бъде обсъдена от кабинета на фона на заявените резерви на премиера Румен Радев
И Рим с резерва за новия пакет санкции срещу Русия
Вицепремиерът постави националния интерес пред 21-ия пакет на ЕС и предупреди, че Брюксел не може да третира сроковете и реформите като пожелателни
Ще подкрепим искането на ДПС за изнасяне на информацията за всички, ползвали НСО, каза депутатът от ПБ
Президентът е категоричен в решението
Времето на кръстоносните походи е приключило, каза премиерът
Външният министър Велислава Петрова с обясни, защо руският патриарх трябва да е извън списъците
Руският патриарх призова вярващите да спазват всички мерки и изисквания
Руският премиер предаде поздрави от името на патриарх Кирил
Подписването на томоса за разколниците в Украйна е нищожно от канонична гледна точка, каза свещеник Александър Волков
Киев повтаря стъпките на съветските власти за разцепление на вярващите
Руският патриарх Кирил посети лидера на кубинската революция Фидел Кастро в дома му в Хавана. Двамата са разговаряли повече от час при закрити врати,...
В обозримо бъдеще не може да се говори за обединение на църквите, казва архимандрит Филип - Ватиканът и православието са единодушни срещу еднополовит...
*Статията се обновява Започна историческа среща между папа Франциск и руския патриарх Кирил в Хавана, Куба. Главите на двата клона на християнството...
Официалният канал на Ватикана в Уoutube ще предава на живо историческата среща между папа Франциск и патриарх Кирил в Куба. В платформата в момента е...
Кирил и Франциск се срещат в момент, когато църквата е притисната от секуларизма и исляма Международното летище в Хавана днес ще се превърне в арена...
Папа Франциск ще проведе първата си среща с руския патриарх Кирил, предаде Би Би Си. Историческата среща ще се състои в Куба следващата седмица на 12...
Пловдив. За първи път от години Светият синод не се събра за панихидата на патриарх Кирил. В Пловдив двама митрополити отслужиха панихида в негова пам...
Москва. Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил призова да не се следва тенденцията на Запада за комерсиализиране на Рождество Христово, което се чест...