Радев от Брюксел: Вето на санкциите, ако засегнат руския патриарх

Министър-председателят Румен Радев обяви пред журналисти в Брюксел, че България има готовност да наложи вето върху следващия пакет от европейски ограничителни мерки, ако в санкционния списък остане руският патриарх Кирил. Премиерът, който участва в заседанието на Европейския съвет, подчерта, че темата за санкциите не е част от текущия дневен ред, а ще бъде официално разглеждана през юли на Съвет на външните министри. По думите му страната ни вече е заявила своите ясни резерви, за да предпази националната си икономика от рискове.

Рискове за българската икономика и енергетика

Премиерът изброи няколко критични сектора за България, които могат да пострадат сериозно от необмислени ограничителни мерки. Сред основните притеснения, които София ще отстоява в съветите на ЕС, са опасения от блокиране на нормалното функциониране на рафинерията, риск за редовното снабдяване на столичното метро с необходимите резервни части, притеснения на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) относно доставките на торове както за българския, така и за целия европейски пазар.

Религията не бива да става заложник на политиката

Попитан директно дали присъствието на руския патриарх в списъците ще означава автоматично българско вето, Радев отговори утвърдително и призова да не се смесват религията и политиката. „Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите, тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, културата и спорта, а сега остава да обхване и религията“, коментира министър-председателят.

Той уточни, че позицията му не е продиктувана от личен интерес към фигурата на патриарх Кирил, а от уважение към Руската православна църква, нейното историческо значение за Освобождението на България и споделеното източноправославно семейство. Според него Българската православна църква също трябва да изрази официално мнение по въпроса, тъй като подобни санкции по никакъв начин не допринасят за постигането на край на войната.

Зелена светлина за Украйна в ЕС

Въпреки твърдата позиция по отношение на църковните санкции и икономическите рискове, Румен Радев беше категоричен, че България няма да саботира общите европейски решения в подкрепа на Украйна. Страната ни ще подкрепи официално старта на преговорния процес за членство на Украйна в Европейския съюз. По отношение на предоставянето на отбранително оборудване премиерът заяви, че всяка държава има право на суверенен избор, а България взема своите решения съобразно наличностите в армейските складове и реалния си капацитет.



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