Радев се произнесе за руския патриарх и санкциите срещу Москва

Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Това заяви премиерът Румен Радев, коментирайки новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

По думите му "няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика".

"Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", подчерта премиерът, който ще участва в срещата на Европейския съвет в Брюксел.

По отношение на руския патриарх Кирил, който попада под новия пакет санкции на ЕС, Радев попита: "Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи е свършило. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата църква. Интересуват ме всички онези милиони хора, които са част от тази църква", изтъкна премиерът.

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